DP-ovka o Dabri: Ne osuđujem. Pjevao je pjesmu koju želi pjevati. Njegova stvar

"Ponašanje kolege Dabre svakako predstavlja kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira i tu očekujemo prekršajnu sankciju, a ako odvjetništvo ocjeni da tu ima i više, to je na njima. Djelomično je točna njegova opservacija da svatko može pjevati u svom šoru što hoće, ali ne na tragu Gradske skupštine Grada Zagreba, ali ta sloboda nije apsolutna, ona je ograničena prvenstveno propisima koji se tiču zaštite od buke, ali i sadržaja te određeno sadržaji mogu biti ocijenjeni kao remećenje javnog reda i mira. Što se tiče reakcije gospodina Hrebaka, mogu mu poručiti, dobrodošao u histeričnu ljevicu, a neka se Plenković i dalje nastavlja valjati u blatu svog bivšeg potpredsjednika"; kazao je Arsen Bauk iz SDP-a.