"Imamo, s jedne stane, de facto, zahtjeve jednog djela javnosti da se ovdje pogoduje investitorima, a s druge strane, imamo neke od tih predstavnika koji kažu da se onemogućuje previše izgradnje, što znači da je zakon izbalansiran i zato bih apelirao na sve da ga dobro pročitaju, razumiju njegov kontekst i sve ono što želimo učiniti u pogledu očuvanja prostora i omogućavanja ulaganja i investicija", kazao je Plenković.