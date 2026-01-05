Oglas

ZIMSKI PROBLEMI

Što učiniti kad vam se zamrzne ručna kočnica?

N1 Info
05. sij. 2026. 18:49
Auto
Ilustracija / Unsplash

Jednostavno, krenite lagano, naprijed - nazad. Po nekoliko centimetara - da ne oštetite kočioni sustav. Ponovite to nekoliko puta.

Većina vozača će, kad se zaustave, odnosno parkiraju automobil, aktivirati ručnu kočnicu, piše Revija HAK. Mnogi nemaju mogućnost ostaviti vozilo u garažama, a na otvorenom treba računati i na vremenske (ne)prilike. Jedna od njih je zimska hladnoća, koja stvara brojne probleme – na primjer, može vam zamrznuti ručnu kočnicu.

Ponekad će se zamrznuti kabel ručne kočnice, a može se zamrznuti i mehanizam koji drži kotače, odnosno površina kočione obloge i disk ili bubanj.

Što učiniti?

Zamrzavanja kočnice osjetit ćete ako vratite ručicu kočnice bez većeg otpora, odnosno ako osjetite da je napetost u ručici kočnice popustila. Jednostavno, krenite vozilom lagano (ali doista lagano), naprijed – nazad. Po nekoliko centimetara – da ne oštetite kočioni sustav. Ponovite to nekoliko puta.

Ne otpusti li kočnica, pronađite produžni kabel i na njega spojite sušilo za kosu. Upuhujte topi zrak u kotače koje drži kočnica – obično je to stražnji par, i to bi trebalo biti dovoljno da ona otpusti ledeni stisak.

Nemojte koristiti plinske plamenike ili druge uređaje jer je to opasno, a toplina iz sušila za kosu je i više nego dovoljna.

HAK automobili kočioni sustav kočnica ručna kočnica zima

