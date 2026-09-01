ilegalni otpad
Plenković i ministri sutra dolaze u Gospić!
Sutra na sastanak posvećen sanaciji nelegalno odloženog otpada u Gospić dolaze premijer Andrej Plenković i ministri, potvrdio nam je to ličko-senjski župan Ernest Petry.
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U prostorijama Ličko-senjske županije sutra će se održati sastanak posvećen sanaciji nelegalno odloženog otpada na području grada Gospića.
Sastanak će se održati u 9.00h, u prostorijama Ličko-senjske županije
Dolaze premijer i ministri
Predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade, sutra će posjetiti Gospić i održati sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice (župan i svi gradonačelnici i načelnici u Ličko-senjskoj županiji) i inicijativama građana u vezi s aktivnostima koje se poduzimaju za sanaciju nelegalno odloženog otpada u Gospiću.
Sastanak dolazi uoči velikog prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu.
Reagirala građanska inicijativa "Gospić je naš dom“
"Četiri dana prije prosvjeda u Gospiću, sva nadležna tijela došla su i održala presicu u Gospiću i svim "koracima koje poduzimaju", najavljujući sanaciju i modele koji su se u međuvremnu nekoliko puta mijenjali.
Nakon najave zatvaranja autoceste, predstavnici Vlade primili su članove Inicijative na sastanak na kojem su dogovoreni jasni koraci - objava analiza (učinjeno) i hitna sanacija (odvoz) BEZ PREKRIVANJA!!!
Bez da su nas obavijestili, idu u natječaj prekrivanja o kojem ne znamo ništa, unatoč upozorenjima stručnjaka.
Nakon objave analiza, bivamo prozivani i relativizirani kao "slučaj" unatoč poraznim nalazima.
Histeriziramo.
Saborski odbor je završio kako je završio.
Izvanredna sjednica Sabora, narodu je poručila kako je politika iznad svega!
Narod je ustao!
Narod je rekao - DOSTA JE BILO!
Sada, četiri dana prije nejvećeg prosvjeda, premijer s ministrima dolazi u Gospić.
Prosvjeda nije trebalo biti da je bilo odgovornosti i razumijevanja, a iznad svega poštivanja zakona i poštivanja svojih građana.
Četiri dana prije prosvjeda nije rješavanje problema već rješavanje političke štete.
Pozivamo premijera da čuje zahtjeve naroda 05. rujna, a onda da pozove na konkretne sastanke i donese konkretne odluke te potegne konkretne poteze!"
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