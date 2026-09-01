Plenković i ministri sutra dolaze u Gospić!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade, sutra će posjetiti Gospić i održati sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice (župan i svi gradonačelnici i načelnici u Ličko-senjskoj županiji) i inicijativama građana u vezi s aktivnostima koje se poduzimaju za sanaciju nelegalno odloženog otpada u Gospiću.