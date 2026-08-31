Plenković: Neću biti na prosvjedu za Gospić

"Problem postoji, dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Protiv onih koji su to učinili pokrenut je kazneni postupak. HZJZ radi mjerenja ispravnosti vode za piće iz javne opskrbe u Gospiću i cijeloj županiji. Ona je ispravna. Nema nikakve stvarne ugroze. Ministarstvo je u procesu da izmjeni zakon kako bi se pooštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv okoliša i prirode", rekao je i dodao;