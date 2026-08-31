IZJAVA PREMIJERA
Plenković: Neću biti na prosvjedu za Gospić
Premijer Andrej Plenković boravi u Sloveniji gdje sudjeluje na 21. Strateškom forumu na Bledu. Održao je i pressicu za novinare.
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"Zadovoljstvo je biti na forumu zajedno s kolegama i domaćinima. Zanimljiv panel o promišljanjima zemalja srednje Europe i izazovima za demokraciju, energetiku... Pregršt je tema i puno odgovornosti. Drago mi je da sam jutros bio na bleskoj školi upravljanja", kazao je Plenković i dodao da je panel bio dosta korektan i realističan.
Novinari su ga zatim pitali za otpad u Gospiću, a na pitanje je li osobno trebao otići u Gospić, rekao je;
"Imamo još vremena otići. Osobno sam išao u Gospić jako puno puta. U boljoj smo poziciji prije nekoliko dana", kazao je Plenković.
Otkrio je i da neće ići na prosvjed jer će biti u Italiji. Rekao je i kako nisu razgovarali o tome hoće li netko iz Vlade biti na prosvjedu
Dodao je kako se Vlada bavi rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.
Na pitanje je li prosvjed neka poruka za Vladu rekao je;
"Problem postoji, dovezen je otpad koji tamo nije trebao biti. Protiv onih koji su to učinili pokrenut je kazneni postupak. HZJZ radi mjerenja ispravnosti vode za piće iz javne opskrbe u Gospiću i cijeloj županiji. Ona je ispravna. Nema nikakve stvarne ugroze. Ministarstvo je u procesu da izmjeni zakon kako bi se pooštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv okoliša i prirode", rekao je i dodao;
"Ministarstvo je provelo tri poziva, javile su se firme i za otpad u vrećama i rasuti otpad i za oblaganje odlagališta na PPK Velebit. Ide i pregovarački proces za zakopani otpad", kazao je Plenković i poručio da najavljeni prosvjed nije prvi koji je Vlada imala.
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