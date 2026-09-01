Kovačević o Gospiću: U jednom trenutku započela je predstava HDZ-ovsko-sopranovskog poimanja kružne ekonomije

"Ta ideja odlazi otuda što je uobičajeni pristup da su oni drugi toliko loši da nema toga što ne bi bilo dopušteno u obračunu s njima. Radi se o dehumanizaciji protivničke strane, rangiranje pripadnika drugih etničkih skupina ili vjerskih skupina kao manje vrijednih, to onda implicira da ti nemaju pravo ni zbog čega se buniti niti bilo što zahtijevati. Ratko Mladić je pravi primjer osobe koja je u potpunosti bila svjesna što radi. Na zasjedanju Skupštine Republike Srpske, kad je to tijelo donijelo odluku o etničkom čišćenju, on sam je rekao: "Vi znate da to podrazumijeva genocid”. I prihvatio je zadaću da taj genocid provede", poručio je.