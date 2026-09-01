prvi ministar zaštite okoliša
Kovačević o Gospiću: U jednom trenutku započela je predstava HDZ-ovsko-sopranovskog poimanja kružne ekonomije
Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi, ali i bivši ministar zaštite okoliša gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o Srbiji i smrti Ratka Mladića, ali i o situaciji s otpadom u Gospiću.
Navodi da je velika sramota za vlast Republike Srbije što je uopće najavljeno da će Mladiću biti organiziran državni pogreb sa svim počastima.
"Naravno da se, čak i ako se to ne realizira, ali u svjetlu načina na koji mnogi u Srbiji reagiraju na njegovu smrt, jasno da Srbija time potvrđuje da je izravno bila umiješana u rat u Bosni i Hercegovini, izravno na taj način da je stajala iza onih koji su počinili genocid. Možemo otvoreno govoriti o genocidu jer je tako presudio Haaški sud", naglašava Kovačević.
Dodao je da je otvorena obrana, otvoreno slavljenje osobe koja je odgovorna za genocid nedvojbeno je sramota za sve one koji to rade, počevši od Milorada Dodika pa do ne samo visoko rangiranih dužnosnika Republike Srbije i visoko pozicioniranih osoba u srbijanskoj javnosti, nego i do mnogih, recimo to tako, običnih ljudi.
"Ta ideja odlazi otuda što je uobičajeni pristup da su oni drugi toliko loši da nema toga što ne bi bilo dopušteno u obračunu s njima. Radi se o dehumanizaciji protivničke strane, rangiranje pripadnika drugih etničkih skupina ili vjerskih skupina kao manje vrijednih, to onda implicira da ti nemaju pravo ni zbog čega se buniti niti bilo što zahtijevati. Ratko Mladić je pravi primjer osobe koja je u potpunosti bila svjesna što radi. Na zasjedanju Skupštine Republike Srpske, kad je to tijelo donijelo odluku o etničkom čišćenju, on sam je rekao: "Vi znate da to podrazumijeva genocid”. I prihvatio je zadaću da taj genocid provede", poručio je.
Dosad je, kaže, odnos prema Srbiji bio neobjašnjivo tolerantan, s obzirom na nedvojbeno utvrđene prijevare na prethodnim izborima, s obzirom na odnos vlasti Republike Srbije prema prosvjednicima, s obzirom na ignoriranje zahtjeva vladavine prava. Sve to, da su se tijela Europske unije držala pravila Europske unije, zahtijevalo bi oštriji pristup prema Republici Srbiji.
Kovačević je bio prvi ministar zaštite okoliša, kako gleda na situaciju u Gospiću?
"U vrijeme kad sam ja postao ministar, ministarstvo je tek trebalo ustrojiti. Nisu postojali zakoni kakvi postoje sad, ali problem ilegalnog odlaganja otpada je postojao. I tad je Inspekcija zaštite okoliša imala tisuće i tisuće postupanja, ali ključni problem je bio taj što prekomjerno male jedinice lokalne samouprave nisu bile u stanju ni tad ni sad izvršavati svoje zakonske obveze. Između ostalog, zakonsku obvezu zbrinjavanja otpada", pojasnio je.
"To je bio jedan problem s kojim smo mi, osim s pokušajem kažnjavanja onih koji ilegalno odlažu otpad, pokušavali smo primorati jedinice lokalne i regionalne samouprave da donesu prostorne planove i da počnu na zakonit način zbrinjavati otpad. Ilegalnih odlagališta otpada bilo je tad, ima ih i sad na tisuće, i za njihov nastanak nije odgovorna sadašnja vlast. Pa nijedna vlada prije toga", dodao je.
Naglasio je da je raširena praksa nepoštivanja zakona dijelom posljedica rata, divlje privatizacije u kojoj su oni koji su preuzeli firme naprosto ignorirali zakone koji su se ticali zbrinjavanja otpada.
"I isto tako interesi velikih firmi koje su intenzivno lobirale u vrijeme kad sam ja bio ministar da se ne primjenjuje načelo onečišćivač plaća. Sve najveće hrvatske firme, od INA-e pa nadalje, su se protivile uvođenju zapravo europskog zakonodavstva u Hrvatsku. Dakle, za nastanak bezbrojnih ilegalnih odlagališta otpada nije odgovorna ni sadašnja vlada, rekao bih, nijedna prethodna, ali je svaka odgovorna za izostanak adekvatnog sankcioniranja takvog postupanja", rekao je.
Kovačević kaže da su, kad je riječ o ovom slučaju u Gospiću, okolnosti sasvim drukčije.
"Ključni događaj je ulazak u Schengen, ukidanje graničnih kontrola, izravna primjena europskih direktiva o zbrinjavanju otpada i očito sprega između transnacionalnog organiziranog kriminala i odgovornih osoba, kako u zemljama iz kojih je otpad poslan u Hrvatsku, tako i predstavnika vlasti Republike Hrvatske", poručio je.
Ključna institucija za nadzor gospodarenja otpadom je, naglašava, Državni inspektorat.
"Teško je povjerovati da Državni inspektorat baš nikad, ni u jednom slučaju, nije utvrdio lažne deklaracije kojima je bio popraćen taj otpad koji je prelazio granicu Republike Hrvatske. Ali, ako pretpostavimo da sve dok Dalija Orešković i zastupnik Troskot nisu postavili pitanje predsjedniku Vlade u Saboru, ako pretpostavimo da dotad nitko u Vladi ništa o tome nije znao, od tog trenutka su svi, cijela javnost i svi odgovorni znali za to. I od tog trenutka počinje nešto što bismo mogli definirati kao predstavu HDZ-ovsko-sopranovskog poimanja kružne ekonomije", istaknuo je.
Kaže da su oni koji su ilegalno uvezli opasni otpad pod zaštitom države na tome debelo zaradili.
"I sad bi iste fizičke osobe koje su organizirale transgranični promet opasnim otpadom, što je par excellence protuzakonito, trebale još više zaraditi na zbrinjavanju tog otpada. To je bio tajni plan Soprano HDZ, čiju provedbu su zapravo onemogućili aktivisti u Gospiću i najaktivniji saborski zastupnici koji su tu temu stavili u središte javnosti.
HDZ sad pokušava izjednačiti odgovornost svih. Postoje ilegalna odlagališta, točno. I oni koji su zaduženi za njihovu sanaciju i za njihovo sprječavanje, ako to ne rade, trebaju za to odgovarati. Ali, nijedan taj slučaj nije usporediv s ovim slučajem gdje Vlada, nakon što je upozorena o enormnim količinama ilegalno odloženog otpada, odbija reagirati. Riječ je o organiziranom kriminalu čiji pipci sežu do vrha vlasti. Mogu slobodno reći do samog vrha vlasti, jer predsjednik Vlade Plenković je odbio išta poduzeti i nakon što su zastupnici u Saboru upozorili na to", zaključio je Kovačević.
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