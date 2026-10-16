Plenković intervenirao da se iz zaključaka o Crnoj Gori izbace vremenske odrednice

“Europsko vijeće pozdravlja rad koji je u tijeku na izradi ugovora o pristupanju s Crnom Gorom. Prima na znanje namjeru predsjedništva Vijeća da se do kraja ove godine postigne dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja – pod uvjetom da Crna Gora provede odgovarajuće reforme – te da se radi na što skorijem dovršetku izrade ugovora o pristupanju”, stajalo je u nacrtu zaključaka.