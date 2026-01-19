Oglas

poginulo najmanje 39 osoba

Plenković izrazio sućut Sanchezu zbog željezničke nesreće u Španjolskoj

author
Hina
|
19. sij. 2026. 13:49
andrej plenković
NICOLAS TUCAT / AFP

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti španjolskom premijeru Pedru Sánchezu zbog željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj je u nedjelju poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 je ozlijeđeno.

Oglas

"S velikim žaljenjem primio sam vijest o željezničkoj nesreći u kojoj su živote izgubili brojni španjolski državljani, a mnogi su i ozlijeđeni", napisao je Plenković u objavi Vlade.

"U ime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskoga naroda i svoje osobno, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak." 

Jedna od težih željezničkih nesreća u povijesti Španjolske dogodila se oko 19:40 sati kada je brzi vlak s 317 putnika iz Málage za Madrid iskočio iz tračnica. Španjolske vlasti istražuju uzrok sudara.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Pedro Sanchez andrej plenković španjolska željeznička nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ