Plenković izrazio sućut Sanchezu zbog željezničke nesreće u Španjolskoj

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti španjolskom premijeru Pedru Sánchezu zbog željezničke nesreće u Andaluziji u kojoj je u nedjelju poginulo najmanje 39 osoba, a više od 150 je ozlijeđeno.
"S velikim žaljenjem primio sam vijest o željezničkoj nesreći u kojoj su živote izgubili brojni španjolski državljani, a mnogi su i ozlijeđeni", napisao je Plenković u objavi Vlade.
"U ime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskoga naroda i svoje osobno, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak."
Jedna od težih željezničkih nesreća u povijesti Španjolske dogodila se oko 19:40 sati kada je brzi vlak s 317 putnika iz Málage za Madrid iskočio iz tračnica. Španjolske vlasti istražuju uzrok sudara.
