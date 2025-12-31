Oglas

SMRT DIPLOMATA I POVJESNIČARA

Plenković: Meštrović je hrvatsku političku misao u emigraciji održavao prepoznatljivom

author
Hina
|
31. pro. 2025. 17:38
Andrej Plenković
Luka Antunac/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu sućut povodom smrti istaknutog novinara, povjesničara i političara Mate Meštrovića, istaknuvši kako će ostati zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom.

„Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti", navodi se u sućuti.

Kao novinar i javni intelektualac pisao je za američke i britanske publikacije te hrvatski emigrantski tisak, nastupao u međunarodnim medijima i davao brojne intervjue stranoj javnosti, osobito u razdobljima kada se hrvatski glas teško probijao izvan domovine.

Svoj je doprinos produbio znanstvenim i publicističkim radom, kao autor knjiga i brojnih članaka te urednik engleskog izdanja knjige dr. Franje Tuđmana Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi, pridonoseći boljem razumijevanju hrvatske povijesne i političke zbilje u međunarodnom kontekstu, istaknuo je premijer Plenković.

Povjesničar, profesor, zastupnik i veleposlanik

Kao povjesničar i profesor suvremene europske povijesti na američkom sveučilištu, znanje je prenosio studentima te sudjelovanjem na seminarima i javnim predavanjima pridonosio razumijevanju europskih i jugoslavenskih procesa iz perspektive važne za Hrvatsku.

Nakon uspostave samostalne hrvatske države vratio se u domovinu te je, kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i veleposlanik Republike Hrvatske u Bugarskoj, svoje iskustvo stavio u službu hrvatskih institucija i vanjske politike, podsjeća se u sućuti.

Mate Meštrović ostat će zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom, dajući izniman doprinos djelovanju hrvatske političke emigracije te potom to iskustvo stavio u službu samostalne hrvatske države. Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, obitelji, prijateljima i suradnicima gospodina Mate Meštrovića upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja, stoji na kraju sućuti premijera Andreja Plenkovića.

Teme
andrej plenković mate meštrović

