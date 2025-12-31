SIN IVANA MEŠTROVIĆA
Umro je Mate Meštrović
Hrvatski povjesničar, političar i diplomat Mate Meštrović umro je, nakon kraće bolesti, u 96. godini života.
Meštrović je sin hrvatskoga kipara Ivana Meštrovića, a rođen je 1930. u Zagrebu. Osnovnu je školu pohađao u Zagrebu i Rimu, a živio je i u Lausanni te Ženevi, gdje je završio École Internationale de Genève.
Godine 1947. preselio je u SAD, gdje je diplomirao i magistrirao povijest na Sveučilištu u Syracusi te doktorirao povijest na Columbia University u New Yorku.
Radio je kao novinar, uređujući Time i surađujući u drugim europskim i američkim novinama kao što su America, The Commonweal, The Economist, Danica i Hrvatska revija.
Predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju. Bio je istaknuti član Hrvatskoga narodnog vijeća (HNV) i njegov pročelnik za vanjske poslove, predsjednik Izvršnoga odbora i urednik Vjesnika Hrvatskoga narodnog vijeća.
Za Hrvatskoga proljeća boravio je u Hrvatskoj, gdje se politički sukobio s jugoslavenskim vlastima. U domovinu se vraća 1991. i ističe se političkim i diplomatskim radom kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskoga sabora. Bio je predsjednik kluba zastupnika HSLS-a u Županijskome domu, član HDZ-a i veleposlanik RH u Bugarskoj.
Kao predstavniku američkih Hrvata dodijeljena mu je nagrada Ellis Island Medal of Honor. Objavio je više knjiga, među kojima i knjigu "U vrtlogu hrvatske politike".
