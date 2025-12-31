Umro je Mate Meštrović

Za Hrvatskoga proljeća boravio je u Hrvatskoj, gdje se politički sukobio s jugoslavenskim vlastima. U domovinu se vraća 1991. i ističe se političkim i diplomatskim radom kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskoga sabora. Bio je predsjednik kluba zastupnika HSLS-a u Županijskome domu, član HDZ-a i veleposlanik RH u Bugarskoj.