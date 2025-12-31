Oglas

SIN IVANA MEŠTROVIĆA

Umro je Mate Meštrović

author
Hina
|
31. pro. 2025. 17:24
Mate Meštrović
Tomislav Miletic/PIXSELL

Hrvatski povjesničar, političar i diplomat Mate Meštrović umro je, nakon kraće bolesti, u 96. godini života.

Oglas

Meštrović je sin hrvatskoga kipara Ivana Meštrovića, a rođen je 1930. u Zagrebu. Osnovnu je školu pohađao u Zagrebu i Rimu, a živio je i u Lausanni te Ženevi, gdje je završio École Internationale de Genève.

Godine 1947. preselio je u SAD, gdje je diplomirao i magistrirao povijest na Sveučilištu u Syracusi te doktorirao povijest na Columbia University u New Yorku.

Radio je kao novinar, uređujući Time i surađujući u drugim europskim i američkim novinama kao što su America, The Commonweal, The Economist, Danica i Hrvatska revija. 

Predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju. Bio je istaknuti član Hrvatskoga narodnog vijeća (HNV) i njegov pročelnik za vanjske poslove, predsjednik Izvršnoga odbora i urednik Vjesnika Hrvatskoga narodnog vijeća. 

Za Hrvatskoga proljeća boravio je u Hrvatskoj, gdje se politički sukobio s jugoslavenskim vlastima. U domovinu se vraća 1991. i ističe se političkim i diplomatskim radom kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskoga sabora. Bio je predsjednik kluba zastupnika HSLS-a u Županijskome domu, član HDZ-a i veleposlanik RH u Bugarskoj. 

Kao predstavniku američkih Hrvata dodijeljena mu je nagrada Ellis Island Medal of Honor. Objavio je više knjiga, među kojima i knjigu  "U vrtlogu hrvatske politike".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ivan meštrović mate meštrović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ