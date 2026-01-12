Milanović i Plenković godinama bez dogovora: "Kako ozbiljna država može tako dovoditi ugled u pitanje?"

Elementarno i logično, ali i prema Ustavu, bilo bi i da se novi predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda bira odvojeno od izbora sudaca ili sutkinja Ustavnog suda. Međutim premijer Plenković nije tog stava već tvrdi da neće biti izbora čelnog čovjeka Vrhovnog suda ako se suci Ustavnog suda neće birati po principu 2:1 u korist vladajuće koalicije. (To što se izbor potrebnog kadra za obje institucije sada produljuje očito ga ne brine previše. Uostalom nedavno je izjavio i kako to što Vrhovnim sudom sada predsjeda vršiteljica dužnosti nije prepreka da taj sud funkcionira.)