međunarodna akcija policije

Rakar o razbijanju pedofilskog lanca: Chat Control nema nikakve veze s ovih uhićenjem

author
N1 Hrvatska
|
24. lis. 2025. 12:49

Informatički stručnjak Marko Rakar s našom Viktorijom Krstić razgovarao je o velikoj međunarodnoj akciji u kojoj je uhićen Hrvat koji je spolno zlostavljao dijete i vodio veliku grupu s pedofilskim sadržajem.

"Australska policija uspjela je kompromitirati lanac pedofila koji su razmjenjivali svoje poruke. To su najvjerojatnije napravili tako da su ili fizički došli u posjed uređaja koji su bili u tim grupama ili su na te uređaje instalirali odgovarajući softver i netko je onda presretao te poruke prije nego što su bile enkriptirane", rekao je Marko Rakar.

Chat Control?

Dodaje da ne vidi scenarij u kojem je prihvatljivo nadzirati 500 milijuna europskih građana da bi se pronašlo 50 kriminalaca: "To je jednostavno neproporcionalno svrsi. Policija ima svoje alate, iskoristili su ih i ovaj put i mogu ih iskoristiti kada postoji osnovana sumnja da je došlo do počinjenja kaznenog djela. Chat Control nema nikakve veze s ovim uhićenjem niti bi dramatično povećao učinkovitost policije u budućnosti."

Teme
Chat Control Marko Rakar pedofilija seksualno zlostavljanje djece

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

