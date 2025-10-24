međunarodna akcija policije
Rakar o razbijanju pedofilskog lanca: Chat Control nema nikakve veze s ovih uhićenjem
Informatički stručnjak Marko Rakar s našom Viktorijom Krstić razgovarao je o velikoj međunarodnoj akciji u kojoj je uhićen Hrvat koji je spolno zlostavljao dijete i vodio veliku grupu s pedofilskim sadržajem.
"Australska policija uspjela je kompromitirati lanac pedofila koji su razmjenjivali svoje poruke. To su najvjerojatnije napravili tako da su ili fizički došli u posjed uređaja koji su bili u tim grupama ili su na te uređaje instalirali odgovarajući softver i netko je onda presretao te poruke prije nego što su bile enkriptirane", rekao je Marko Rakar.
Chat Control?
Dodaje da ne vidi scenarij u kojem je prihvatljivo nadzirati 500 milijuna europskih građana da bi se pronašlo 50 kriminalaca: "To je jednostavno neproporcionalno svrsi. Policija ima svoje alate, iskoristili su ih i ovaj put i mogu ih iskoristiti kada postoji osnovana sumnja da je došlo do počinjenja kaznenog djela. Chat Control nema nikakve veze s ovim uhićenjem niti bi dramatično povećao učinkovitost policije u budućnosti."
