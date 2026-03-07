Biopsija prostate: Zašto je potrebna i kako točno izgleda ovaj medicinski postupak?

Unsplash/Ilustracija

Biopsija prostate ne traje dugo, a potrebna je priprema prije pretrage. Kod bilo kakvih problema s prostatom, potrebno je napraviti ultrazvuk i biopsiju kako bi se otkrio uzrok. Uzrok nekada može biti upala, a nekada se može raditi o raku.

Biopsija prostate se radi kao i svaka druga biopsija, uzimanjem tkiva. Radi se kada se pojave određeni problemi. Ovu pretragu radi urolog, a čest se zajedno rade ultrazvuk i biopsija.

Nakon biopsije se može javiti krv u urinu i stolici koji traju nekoliko dana ili se mogu javiti urinarne infekcije.

Kada se radi biopsija prostate?

Biopsija prostate se radi kod urologa kada pacijent ima probleme s ovim organom. Na primjer, kada osoba ne može mokriti ili ejakulirati.

Jednako tako, ovaj pregled se radi kada se u krvnim pretragama vide visoke razine sepcifičnog antigena prostate illi kada je nalaz pregleda prostate abnormalan. Može se raditi i kada urolog otkrije kvržice za vrijeme pregleda rektuma.

Osim biopsije, radi se i ultrazvuk prostate. Pregled traje oko deset minuta, a može se lako otkriti uzrok problema, koji nekada može biti rak.

Cilj same biopsije je uzeti uzorak tkiva koji se kasnije šalje na analizu ili odmah ukloniti uzorak sumnjivog tkiva.

Kako se pripremiti za biopsiju prostate?

Prije same biopsije važna je priprema. Točnije, muškarac nekoliko dana prije biopsije ne smije uzimati lijekove za razrjeđivanje krvi, aspirin ili ibuprofen. Ne smiju se uzimati ni pojedini biljni pripravci.

Isto tako, preporuča se jesti laganiju hranu, ali i piti samo čistu tekućinu, odnosno vodu.

Dan prije termina osoba treba uzimati većinom tekuću hranu, a u 9 i 13 sati popiti po jednu litru Moviprep otopine nakon čega treba uzimati veće količine tekućine, kako se navodi na stranicama KBC-a Zagreb.

Preporuka je ne biti natašte.

Ove upute će vam unaprijed dati liječnik ili urolog. Nekada će se raditi test na urinarne infekcije iz urina. Ako postoji infekcija, moguće je da će se sama biopsija pomaknuti na neki drugi termin.

Kako izgleda biopsija prostate?

Prije svega, pacijent će dobiti antibiotik kako bi se spriječila pojava infekcije. Nakon toga je potrebno leći na bok i približiti koljena prsima. Moguće je dobiti i lokalnu anesteziju da manje boli.

Pregled kreće stavljanjem sonde ultrazvuka u rektum. Potom se mala igla stavlja kroz sondu kojom se uzima uzorak tkiva iz više različitih mjesta u prostati. Na kraju se vadi sonda i pregled je gotov.

Kao posljedica pregleda se može javiti urinarna infekcija ili krv u stolici, spermi ili urinu nekoliko dana nakon pregleda.

Može se javiti i blago naticanje ili nemogućnost mokrenja, što je potpuno normalno, ako traje kratko.

Koje su komplikacije biopsije prostate?

Iako postoje nuspojave koje su normalne nakon ove pretrage, postoje i one koje spadaju pod komplikacije i koje zahtijevaju liječničku pomoć.

To su:

povišena tjelesna temperatura

groznica

jako krvarenje koje ne staje

jaka bol

nemogućnost mokrenja dulje vremena

Zaključak

Biopsija prostate se radi kod problema s prostatom ili mokrenjem. Potrebno je napraviti pripremu prije samog pregleda, dok se pregled najčešće radi pod lokalnom anestezijom.

Pretraga traje oko deset minuta, a uzima se tkivo koje se dalje šalje na analizu.