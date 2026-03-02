UDAR NA ENERGENTE
Plenković: Zbog napada na Iran bi sve moglo poskupiti. Tu dileme nema
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković upozorio je u Varaždinu da eskalacija sukoba na Bliskom istoku mijenja energetsku sliku svijeta, a osvrnuo se i na oporbu istaknuvši da forsira ideološke podjele.
Na obilježavanju 36. obljetnice utemeljenja Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Varaždinske županije, Plenković se osvrnuo na globalne sigurnosne i energetske okolnosti, rad Vlade te na odnose s oporbom te ocijenio da Hrvatsku očekuje "žestoka" izborna kampanja u iduće dvije godine.
Govoreći o napadu Izraela i SAD-a na Iran, istaknuo je da taj razvoj događaja ima izravne posljedice na svjetsko tržište energenata.
"Zajednički napad Izraela i SAD-a na Iran koji se počeo u ovom drugom naletu događati od subote mijenja energetsku sliku svijeta. Vidjeli ste jutros kad smo se probudili cijene nafte su skočile, i to na svim tržištima", rekao je Plenković.
Naglasio je da se posljedice možda neće osjetiti odmah, ali da bi u slučaju daljnje eskalacije mogle biti neizbježne.
"Europa je "izrazito ovisna" o uvozu fosilnih goriva"
"Ako poskupe energenti - sve što ljudi rade, sve na čemu se temelji gospodarstvo, bit će skuplje. Tu dilema nema", poručio je i podsjetio da je Europa "izrazito ovisna" o uvozu fosilnih goriva te naveo da Hrvatska, zahvaljujući terminalu za ukapljeni prirodni plin na Krku i naftnom terminalu u Omišlju, ima važnu ulogu u energetskoj sigurnosti ne samo za sebe, nego i za zemlje srednje i istočne Europe.
"U tim okolnostima, mi ćemo se zajedno s partnerima na razini Europe, na razini naših saveznika, uvijek zalagati i za mir, i za mirna rješenja, ali i za sigurnost koja je prije svega vidljiva u jačanju naših obrambenih sposobnosti, naše unutarnje sigurnosti, u sprječavanju nezakonitih migracija, a jednako tako stvaranje snažnije pozicije u jezgri Europske unije", kazao je Plenković.
U kontekstu međunarodnog položaja Hrvatske istaknuo je članstvo u šengenskom prostoru i eurozoni te najavio dovršetak procesa pristupanja OECD-u tijekom ove godine, čime će se, kako je rekao, zaokružiti međunarodno pozicioniranje države. Osvrnuo se i na gospodarske pokazatelje, navodeći da je rast BDP-a u 2025. iznosio 3,2 posto, što je znatno iznad prosjeka Europske unije i eurozone.
Govoreći o oporbi, ocijenio je da pokušava političku raspravu svesti na ideološke teme.
"Kampanja će biti duga i intenzivna"
"Ja o tome jedino čujem kad dođem u Hrvatski sabor. To je mjesto gdje se o tome govori. Jedino mjesto", rekao je, dodavši da su ideološke teme mobilizirajuće i da ih oporba forsira jer, kako tvrdi, nema rješenja za ključna pitanja.
Članove stranke pozvao je na snažan angažman u razdoblju koje slijedi, najavivši dugu i intenzivnu kampanju.
"Želim pozvati sve vas da budete maksimalno angažirani u iduće dvije godine, jer ćete imati dugu, dugu izbornu kampanju. Iz našeg kuta, 10 godina mandata, plus još dvije, možemo biti jako zadovoljni, sretni, velika je to čast i povjerenje, ali iz aspekta opozicije malo je to dugo", kazao je Plenković i dodao:
"Zato će eksplozija političke frustracije biti toliko vidljiva u iduće dvije godine da će onaj 'cirkus' koju smo gledali na izborima 2024. izgledati kao dječja predstava. Bit će puno žešća ta kampanja i zahtijevat će puno veći napor nas i naših partnera."
