Plenković: Zbog napada na Iran bi sve moglo poskupiti. Tu dileme nema

"Ako poskupe energenti - sve što ljudi rade, sve na čemu se temelji gospodarstvo, bit će skuplje. Tu dilema nema", poručio je i podsjetio da je Europa "izrazito ovisna" o uvozu fosilnih goriva te naveo da Hrvatska, zahvaljujući terminalu za ukapljeni prirodni plin na Krku i naftnom terminalu u Omišlju, ima važnu ulogu u energetskoj sigurnosti ne samo za sebe, nego i za zemlje srednje i istočne Europe.