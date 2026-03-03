Oglas

Plenković o hrvatskim vojnicima na Bliskom istoku: Ostaju gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za povratak

N1 Hrvatska
03. ožu. 2026. 18:09
Andrej Plenković
N1

Premijer Andrej Plenković bio je na obilježavanju 36. obljetnice osnutka Hrvatske demokratske zajednice u Koprivničko-križevačkoj županiji, a nakon svečanosti se obratio medijima.

Nakon što je nabrojao sve što Vlada radi na području županije, osvrnuo se na potencijalni rast cijena goriva.

"Vlada se već potvrdila u krizama i zaštitila građane. Ovo je nova situacija, ali mi ćemo zadržati pravo da limitiramo rast cijena kako bismo ponovno zaštitili sugrađane i gospodarstvo. U ovom trenutku, pomaci su mali, ali pratimo situaciju. Čim osjetimo da bi mogle cijene biti osjetno veće, intervenirat ćemo. Procijenit ćemo koja će biti gornja granica."

Nije isključio ni novo subvencioniranje energenata, ali nije želio unaprijed o tome. Potom je komentirao situaciju s hrvatskim građanima na Bliskom istoku.

"Razgovaramo sa svim potrebnim akterima, Ministarstvo je dnevno na komunikaciji s veleposlanstvom u Katru, generalnim konzulom u Dubaiju, veleposlanikom u Kuvajtu... Prikupljaju se informacije o hrvatskim građanima u nekoj od zemalja Zaljeva. Naša namjera je, za one koji žele, vratiti ih u domovinu. Ostat će oni koji tamo žive ili rade."

Potvrdio je i da su svi hrvatski vojnici na sigurnom.

"Ostat će tamo gdje jesu dok se ne steknu uvjeti da ih se izvede iz zemlje. Predsjednik je ponovno komunicirao bez konzultacija, ali vojnici ostaju tamo gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za odlazak."

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

