Andrej Plenković sastao se s američkim ministrom vanjskih poslova Marcom Rubijom na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.
"Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom na Minhenskoj konferenciji, s kojim smo potvrdili izvrsne savezničke odnose Hrvatske i SAD-a! Razgovarali smo o ključnim globalnim sigurnosnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja", poručio je Andrej Plenković putem svog profila na društvenoj mreži X.
"Istaknuo sam važnost pristupanja Hrvatske OECD-u i skorog ratificiranja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te najavio predstojeći summit Inicijative triju mora u Dubrovniku 3SI", dodao je.
"Potvrdili smo namjeru nastavka bliske suradnje u području obrane i energetike, osobito korištenjem kapaciteta LNG terminala na Krku, gdje većina ukapljenog prirodnog plina dolazi iz SAD-a. Pritom sam naglasio stratešku ulogu JANAF-ovog naftovoda kao pouzdanog pravca za isporuku nafte državama srednje i istočne Europe. Dotaknuli smo se i stanja u jugoistočnoj Europi", kaže Plenković.
"Založio sam se za podršku BiH, ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda i nastavak aktivnosti u pogledu realizacije projekta Južne plinske interkonekcije", kaže Andrej Plenković.
It was a pleasure to meet with U.S. Secretary of State Marco Rubio @SecRubio at the @MunSecConf, where we reaffirmed the excellent alliance between 🇭🇷 and 🇺🇸. We discussed key global security challenges and bilateral cooperation across a wide range of areas.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 13, 2026
