"Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom na Minhenskoj konferenciji, s kojim smo potvrdili izvrsne savezničke odnose Hrvatske i SAD-a! Razgovarali smo o ključnim globalnim sigurnosnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja", poručio je Andrej Plenković putem svog profila na društvenoj mreži X.