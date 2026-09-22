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POLICIJA ISTRAŽUJE

U KB Dubrava usred noći zaprimljen teško ozlijeđeni muškarac s prostrijelnom ranom

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N1info
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22. ruj. 2026. 09:59
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28.03.2016., Zagreb"nKB Dubrava, avenija Gojka Suska 6."nPhoto: Robert Anic/PIXSELL
Ilustracija: Robert Anic/PIXSELL

U Kliničku bolnicu Dubrava jučer je oko 0.25 sati zaprimljen 41-godišnjak koji je, prema dosad utvrđenim informacijama, teško ozlijeđen najvjerojatnije uslijed ranjavanja vatrenim oružjem.

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Muškarac je zaprimljen u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje mu je pružena liječnička pomoć, objavila je PU zagrebačka.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

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Teme
bolnica dubrava prostrijelna rana ranjavanje zagreb

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