POLICIJA ISTRAŽUJE
U KB Dubrava usred noći zaprimljen teško ozlijeđeni muškarac s prostrijelnom ranom
N1info
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22. ruj. 2026. 09:59
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U Kliničku bolnicu Dubrava jučer je oko 0.25 sati zaprimljen 41-godišnjak koji je, prema dosad utvrđenim informacijama, teško ozlijeđen najvjerojatnije uslijed ranjavanja vatrenim oružjem.
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Muškarac je zaprimljen u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje mu je pružena liječnička pomoć, objavila je PU zagrebačka.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
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