Stigli novi nalazi vode; evo što kaže analiza za Pag i Ličko-senjsku županiju

HZJZ, u prioopćenju, uz objavu rezultata za svaki od 18 uzoraka, navodi da je do sada uzorkovano ukupno 111 uzoraka i svi su analizirani uzorci vode, uključujući i nove, zdravstveno ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.