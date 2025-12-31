Plenković čestitao Novu godinu: Tri su ključna prioriteta u 2026.

"Nakon što smo značajno povećali rodiljne i roditeljske naknade", dodao je, Vlada RH "priprema i nove demografske mjere kako bismo osnažili obitelj i pridonijeli demografskoj revitalizaciji. Radit ćemo i na stvaranju preduvjeta za priuštivo stanovanje mladih te provoditi velik ciklus ulaganja u izgradnju i obnovu škola i vrtića. Nastavljamo modernizirati i opremati Hrvatsku vojsku, policiju, civilnu zaštitu i sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, unaprjeđivati položaj hrvatskih branitelja te gradnju veteranskih i braniteljskih centara", naglasio je Plenković.