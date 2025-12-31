Pregled ekonomije u 2025.
Ivanković o govoru Plenkovića: Nikome nije zahvalio. Ministre doživljava kao pomoćnike
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Željko Ivanković, urednik portala Ideje.hr i političko-ekonomski analitičar. Razgovarali su o govoru premijera Andreja Plenkovića i osvrnuli se na rezultate Vlade u minuloj 2025. godini.
"Saslušao sam jučerašnji govor premijera. On je sve te podatke isticao i prije, a sada je tamo stavio ono što je njemu najvažnije, pa da vidimo je li tako zbilja? Moja prva reakcija je: zašto stabilnost, a ne dinamika? Što nedostaje tomu da premijer kaže da je naše društvo dinamično? On kaže: stabilnost, ne samo politička. On je na vlasti 10 godina. Ponavljam, on je na vlasti 10 godina. Promijenile su se tri Vlade formalno, bilo je rekonstrukcija, promjena ministara...", započeo je Željko Ivanković.
Dodao je kako Andrej Plenković spretan političar, ali i iznimno ambiciozan.
"Kada govori o ekonomskoj stabilnosti, koju također ističe, onda govori o ekonomskoj otpornosti, i argumentira je neobičnim pokazateljem, rejtingom, koji nije toliko jasan. Što on zapravo pokazuje? Dosta je važno pitanje zašto hrvatsko društvo nije dinamičnije? Njegov govor izgleda jako uvjerljivo, Plenković je spretan političar i očigledno ima ambicije da se njegovo razdoblje nazove Plenkovićevim razdobljem."
Ivanković dodaje kako pažljiviji pogled, ipak, otkriva određene nedosljednosti.
"Nije to neobično, Helmut Kohl je imao četiri mandata. To je vrlo ambiciozno, on je vrlo uvjerljiv, ističe postotke, milijarde (nitko ne zna što znače te milijarde), manipulira time. O rastu plaća govori u 10, a o rastu cijena u pet godina. Trebalo bi to sve detaljno pretresti, pa bi se pokazalo da nije baš tako spektakularno kako Plenković govori", kaže.
Ističe i to da premijer - nikome ne zahvaljuje.
"Zapazio sam da on tu nikome nije zahvalio. Tu su veliki poslovi: obnova od potresa, povlačenje europskih sredstava... Nije samo on tu sudjelovao, to zahtjeva jako puno struke i administracije. Kao i u svim drugim poslovima koje je spomenuo. Nikome Plenković nije zahvalio na uspješnoj godini, niti svojim ministrima. To treba istaknuti. Mislim da je to Žarko Puhovski rekao, on svoje ministre doživljava kao pomoćnike."
Pa ipak, što je s navodnim ekonomskim rastom?
"Da se vratimo na stabilnost. Postoji podatak o BDP-u, ekonomskom rastu, koji Hrvatska bilježi u posljednjih 19 kvartala. Prije toga je imala drugu najdužu recesiju u Europi, to bi isto trebalo uzeti u obzir. Zašto se iz recesije tako dugo nije izlazilo? Jedan od razloga bila je i priprema ulaska u Eurozonu, održavanje stabilnosti financijskog sustava."
Ivanković dodaje kako i na tom pogledu postoji mogućnost manipulacije podacima.
"Hrvatska zapravo raste na razini svjetskog gospodarstva. Kada se kaže da raste brzo, onda se uspoređuje sa zemljama EU-a. Malta je nešto bolja, Bugarska, Španjolska i Litva su tu negdje. Ali Europa stagnira. Prije smo se uspoređivali sa Srbijom i BiH, da se pokaže kako Hrvatska raste. Uvijek izaberete okvir koji vam najviše odgovara", kaže Željko Ivanković.
