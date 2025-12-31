Ivanković o govoru Plenkovića: Nikome nije zahvalio. Ministre doživljava kao pomoćnike

"Saslušao sam jučerašnji govor premijera. On je sve te podatke isticao i prije, a sada je tamo stavio ono što je njemu najvažnije, pa da vidimo je li tako zbilja? Moja prva reakcija je: zašto stabilnost, a ne dinamika? Što nedostaje tomu da premijer kaže da je naše društvo dinamično? On kaže: stabilnost, ne samo politička. On je na vlasti 10 godina. Ponavljam, on je na vlasti 10 godina. Promijenile su se tri Vlade formalno, bilo je rekonstrukcija, promjena ministara...", započeo je Željko Ivanković.