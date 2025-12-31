Od Nove godine poskupljuje cestarina: Evo koliko više ćete plaćati na putovanjima

Povećanje se odnosi kako na pojedinačne vožnje, tako i na višekratne karte. To znači da će i brojni turisti i putnici koji redovito putuju preko Alpa prema Italiji, Sloveniji ili zapadnoj Austriji plaćati nešto višu cestarinu. Posebno su pogođene dionice Brenner, Tauern i Arlberg – glavne veze sjever-jug tijekom sezone odmora.