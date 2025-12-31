Oglas

Austrija

Od Nove godine poskupljuje cestarina: Evo koliko više ćete plaćati na putovanjima

author
N1 Info
|
31. pro. 2025. 08:34
promet, gužva, gužve, kolona, autocesta, cestarina, naplatne kućice, naplata cestarine
N1 / Ilustracija

Od 1. siječnja 2026. godine u Austriji stupaju na snagu nove tarife cestarina na nekoliko važnih autocestovnih pravaca.

Oglas

Tvrtka ASFINAG, koja upravlja austrijskom mrežom autocesta, prilagođava cijene za vozila do 3,5 tone ukupne mase – što uključuje osobne automobile, kampere i manja dostavna vozila. Osnova za povećanje cijena je usklađeni indeks potrošačkih cijena iz proteklih godina. Inflacija je krajem 2025. iznosila oko 4 posto, pa se i tarife umjereno povećavaju, piše Fenix.

Povećanje se odnosi kako na pojedinačne vožnje, tako i na višekratne karte. To znači da će i brojni turisti i putnici koji redovito putuju preko Alpa prema Italiji, Sloveniji ili zapadnoj Austriji plaćati nešto višu cestarinu. Posebno su pogođene dionice Brenner, Tauern i Arlberg – glavne veze sjever-jug tijekom sezone odmora.

Inflacijsko usklađivanje cijena

ASFINAG naglašava da se prilagodba cijena redovito temelji na inflacijskom kretanju, a služi za financiranje održavanja, funkcioniranja i sigurnosne modernizacije autocesta. Prihodi se izravno ulažu u infrastrukturu, osobito u rad tunela, sustave nadzora i zaštitu od lavina.

Cestarine u Austriji 2026. – pojedinačne vožnje

screenshot
Screenshot (Fenix)

Za Bosruck tunel cijena ostaje nepromijenjena.

Utjecaj na putovanja u sezoni

Za putnike iz Njemačke, Švicarske i Beneluxa ove promjene su posebno važne. Na klasičnim rutama prema jugu Austrije, Italiji i Sloveniji, cijene cestarine blago rastu.

Primjerice:

Put od Münchena do Južnog Tirola preko Brennera od 2026. koštat će 12,50 € – što je 50 centi više nego prije.

Za Tauerntunel prema Koruškoj ili Sloveniji – 15,00 € po prolasku.

Cestarine 2026. – višekratne karte

screenshot
Screenshot (Fenix)

ASFINAG preporučuje putnicima da kupovinu cestarina obave digitalno, putem aplikacije ili web-shopa, kako bi izbjegli gužve na naplatnim kućicama. Višekratne karte i dalje su povoljne za one koji putuju češće.

Dugoročni plan ulaganja

Austrija godišnje ulaže oko milijardu eura u rad i održavanje svoje autocestovne i brze cestovne mreže. Maut (cestarina) čini ključni dio tog financiranja.

Teme
ASFINAG Autoceste Cestarine Austrija Inflacija Povećanje cijena

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ