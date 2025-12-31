Od Nove godine poskupljuje cestarina: Evo koliko više ćete plaćati na putovanjima

Od 1. siječnja 2026. godine u Austriji stupaju na snagu nove tarife cestarina na nekoliko važnih autocestovnih pravaca.
Tvrtka ASFINAG, koja upravlja austrijskom mrežom autocesta, prilagođava cijene za vozila do 3,5 tone ukupne mase – što uključuje osobne automobile, kampere i manja dostavna vozila. Osnova za povećanje cijena je usklađeni indeks potrošačkih cijena iz proteklih godina. Inflacija je krajem 2025. iznosila oko 4 posto, pa se i tarife umjereno povećavaju, piše Fenix.
Povećanje se odnosi kako na pojedinačne vožnje, tako i na višekratne karte. To znači da će i brojni turisti i putnici koji redovito putuju preko Alpa prema Italiji, Sloveniji ili zapadnoj Austriji plaćati nešto višu cestarinu. Posebno su pogođene dionice Brenner, Tauern i Arlberg – glavne veze sjever-jug tijekom sezone odmora.
Inflacijsko usklađivanje cijena
ASFINAG naglašava da se prilagodba cijena redovito temelji na inflacijskom kretanju, a služi za financiranje održavanja, funkcioniranja i sigurnosne modernizacije autocesta. Prihodi se izravno ulažu u infrastrukturu, osobito u rad tunela, sustave nadzora i zaštitu od lavina.
Cestarine u Austriji 2026. – pojedinačne vožnje
Za Bosruck tunel cijena ostaje nepromijenjena.
Utjecaj na putovanja u sezoni
Za putnike iz Njemačke, Švicarske i Beneluxa ove promjene su posebno važne. Na klasičnim rutama prema jugu Austrije, Italiji i Sloveniji, cijene cestarine blago rastu.
Primjerice:
Put od Münchena do Južnog Tirola preko Brennera od 2026. koštat će 12,50 € – što je 50 centi više nego prije.
Za Tauerntunel prema Koruškoj ili Sloveniji – 15,00 € po prolasku.
Cestarine 2026. – višekratne karte
ASFINAG preporučuje putnicima da kupovinu cestarina obave digitalno, putem aplikacije ili web-shopa, kako bi izbjegli gužve na naplatnim kućicama. Višekratne karte i dalje su povoljne za one koji putuju češće.
Dugoročni plan ulaganja
Austrija godišnje ulaže oko milijardu eura u rad i održavanje svoje autocestovne i brze cestovne mreže. Maut (cestarina) čini ključni dio tog financiranja.
