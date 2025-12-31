Na tisuće stanova zjapi prazno u Njemačkoj - evo i zbog čega

Sve više gradova pokušava se boriti protiv nenamjenske uporabe stambenog prostora. Tako je Grad München nedavno izrekao ukupno 230.000 eura kazni četvorici vlasnika koji su stanove koristili kao turističke apartmane ili urede. Iako se pravila razlikuju od regije do regije, cilj je svugdje isti: stanovi trebaju služiti stanovanju, a ne stajati prazni.