veliki intervju
Plenković: Kako bih se zasitio premijerske funkcije, tek sad sam najjači
U posljednjem ovogodišnjem Intervju tjedna Media Servis je u Banskim dvorima razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem. Prošli su brojne aktualnosti u zemlji i svijetu, analizirali 2025. godinu, ali i prošli planove za iduću.
O Zakonu o osobnoj asistenciji
Komentirao je i diskriminatorne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji koje je ukinuo Ustavni sud.
"Mi ćemo sutra donijeti Uredbu sa zakonskom snagom, a onda ćemo razmišljati o pronalasku dodatnih financijskih sredstava, ali i novih osobnih asistenata", rekao je Plenković.
"Po vama je i prva verzija bila dobra iako nije uključivala osobe mlađe od 18 godina iako je bilo ovo ograničenje satnice?", upitala je novinarka Media Servisa.
"Ne, to ste Vi rekli. Dakle, slušajte mene da ja govorim što ja govorim. Ja vam kažem da smo donijeli Zakon o osobnoj asistenciji u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom, da nije osobni asistent jedino pravo koje imaju osobe s invaliditetom osobito djeca. Tih prava i naknada ima. Oni su sad dodali još jedno pravo uz sva ova koja ostaju", rekao je Plenković.
Ranije je rekao da je pozicija resornog ministra Marina Piletića dobra. Je li se što promijenilo?
"Svi su mandati ministara na raspolaganju prema tome nije se promijenilo ništa."
Znači, ostaje i nakon što se uvede ova Uredba. Boji li se da bi mogao napraviti ponovno neki zakon koji bi mogao ovako slično završiti?
"Pa ne radi on sam zakon."
O Bačićevim zakonima
Na pitanje je li siguran da će građevno-prostorni zakoni ministra Bačića proći na Ustavnom sudu nakon što se Sud očituje na zahtjev oporbe, odgovara sljedeće:
"Ja ne mogu nikada reći što će napraviti neka druga institucija, ne ulazim u njihove ingerencije. On je napravljen s određenom filozofijom - da imamo bolje prostorno uređenje, da imamo bolje regulirano pitanje gradnje, da stvari budu takve da postoji politička i ekonomska dinamika rješavanja projekata koji su važni, a za Vladu je priuštivo stanovanje važno."
Osim ocjene ustavnosti, oporba je najavila i da su spremni za referendum vezan za taj paket zakona. A referendum je najavljen i za opoziv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Na pitanje je li to moguće i trebaju li nam izvanredni izbori u Zagrebu, premijer poručuje - onaj tko želi izaći na izbore neka se sprema za 2029. godinu.
"Moje je mišljenje, ne samo za Zagreb, nego inače - što manje izvanrednih situacija. Hrvatska politička scena u biti nije navikla na izvanredne situacije. Imali smo jednom izvanredne izbore za Hrvatski sabor. Iz mog iskustva svi izvanredni izbori na lokalnoj razini toj lokalnoj jedinici nisu donijeli ništa bitnoga. Izbori su bili prije šest-sedam mjeseci. Povjerenje je dobila opcija koja je dobila, tako je, kako je. Imaju stabilnu većinu u Gradskoj skupštini i ne vidim da će se tu nešto promijeniti."
Planovi za 2026.
Što se tiče planova za 2026. godinu očekuje ulazak Hrvatske u OECD, ali i najavio ukidanje poreza na mirovine, novi Zakon o obrtu, novi Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o otocima, novu industrijsku strategiju kao i politiku priuštivog stanovanja i brojne mjere demografske revitalizacije. U tom kontekstu pitali smo ga je li iznenađen što se ove godine u Hrvatsku vraća oko 13 tisuća iseljenika.
"Očekivano je zato što Hrvatska gospodarski i socijalno u smislu standarda raste, rastemo brže nego mnogi koji su oko nas. Puno brže, mi smo dostigli zemlje koje su ušle 10 godina prije nas u Europsku uniju. Znači da smo politiku lovljenja koraka, koja je bila neka mantra sve tri moje Vlade, realizirali. Treba učiniti još i učinit ćemo."
Za kraj je otkrio i je li se zasitio ili umorio premijerske funkcije u trećem mandatu.
"Pa nisam. Kako bi se zasitio, tek sad sam najjači. Oslabio sam puno zbog srca nakon operacije. Osjećam se pun energije, entuzijazma, britak, informiran, snažan za raditi dalje ovaj posao bez ikakvog problema."
Ako bude prilike za četvrti mandat?
"Zašto ne? Pa tu sam."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare