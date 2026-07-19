PROJEKT "NIKADA SAMI"
Ples, društvene igre, predavanja, radionice... Kako se zagrebački umirovljenici bore protiv samoće
U Zagrebu je, prema podacima s popisa stanovništva 2021. godine bilo čak 94.119 samačkih kućanstava, a znatan broj tih čine staračka kućanstva u kojima žive osobe starije od 65 godina.
Usamljenost je jedan od najvećih tereta ljudi treće životne dobi. Dok je kod mlađih ljudi koji žive samačkim životom češće riječ o njihovom izboru, nerijetko privremenom, velika većina starih ljudi u samoći se nije našla svojom voljom, nego višom silom, nakon smrti svoga bračnog partnera.
Da bi tom nimalo zanemarivom broju ljudi bar malo skinuli s leđa teret usamljenosti, Matica umirovljenika Grada Zagreba (MUZG) i udruga Zeleni klik u partnerstvu s udrugom Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna odnedavno provode društveni projekt Nikada sami pružajući starijim osobama priliku za druženje, učenje i kvalitetniji život sa što manje socijalne izolacije.
Program aktivnog starenja
Projekt sufinancira Europska unija iz programa Učinkoviti ljudski potencijali, a u Hrvatskoj se odvija putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
Riječ je o dvogodišnjem projektu koji se ne provodi samo u Zagrebu, nego i u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Ličko-senjskoj županiji. U sklopu Programa aktivnog starenja već se provodi ili će biti provedeno više od 580 raznih aktivnosti kako bi se umirovoljenike i starije osobe potaknulo na zajedničke aktivnosti i druženja te bar nakratko pobijedila usamljenost.
Program aktivnog starenja sastoji se od grupnih aktivnosti edukativnog karaktera, financijskog opismenjavanja te druženja u kojima se potiče fizička i psihička vitalnost starijih ljudi.
Borba protiv usamljenosti
U sklopu tog projekta Matica umirovljenika Grada Zagreba u lipnju je održala tri predavanja "Zlatne godine uz sigurne financije", organizirala radionicu urbanog vrtlarstva u društvenom vrtu EkoEkipe Prečko, održala dvije radionice pod nazivom "Kreativno izražavanje kao podrška mentalnom zdravlju, samopouzdanju i kvaliteti života" te organizirala turnir u belotu.
Tajnik Matice umirovljenika Grada Zagreba Zvonimir Repač kaže kako je od tri sastavnice ovog projekta - financijskog opismenjavanja, preventivne brige za zdravlje i borbe protiv usamljenosti ljudima najprivlačnija ova posljednja jer uključuje razne društvene igre, sportska natjecanja od kartanja i kuglanja do nogometa, do plesnih zabava i izleta.
Sve aktivnosti su besplatne
"Organiziramo puno aktivnosti da se starije ljude koji su sami izvuče iz njihovih domova kako bi bili među ljudima i družili se. Planiramo provesti oko 350 radionica u godinu dana. Odbiju li se srpanj i kolovoz, kada je manje aktivnosti, to je više od jednog događanja dnevno", ističe Repač.
Složeniji dio priče je, kaže, što većina starijih samaca nema dovoljno financijskih sredstava da bi se ičime bavili.
"Ovaj projekt upravo njima pruža priliku da se jednostavno i besplatno bave nekom aktivnošću. Sve aktivnosti u sklopu ovog projekta su besplatne", dodaje.
"Uz plesnjak tombola, a uskoro i kvizovi"
Najviše je interesa za plesna druženja.
"Obično uz plesnjak bude i tombola, a planiramo uvesti i kvizove kako bi ta druženja bila još zabavnija", kaže Repač.
Napominje i da nema problema s odazivom, odnosno izlascima starijih ljudi iz samoće svojih domova u društvo.
"Odaziv je jako dobar. Dapače, iznenađujuće dobar s obzirom da je već sredina ljeta. Osamdesetak do stotinu ljudi u prosjeku dolazi na sva ova događanja koja organiziramo, a najviše na plesna druženja. Zasad ide jako dobro i nadamo se da će biti još i bolje u jesen."
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