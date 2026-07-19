Ples, društvene igre, predavanja, radionice... Kako se zagrebački umirovljenici bore protiv samoće

Riječ je o dvogodišnjem projektu koji se ne provodi samo u Zagrebu, nego i u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Ličko-senjskoj županiji. U sklopu Programa aktivnog starenja već se provodi ili će biti provedeno više od 580 raznih aktivnosti kako bi se umirovoljenike i starije osobe potaknulo na zajedničke aktivnosti i druženja te bar nakratko pobijedila usamljenost.