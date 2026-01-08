ne unosite osobne podatke
Važno upozorenje HEP-a: HEP fin aplikacija nema veze s nama, zatražili smo njezino uklanjanje
Iz HEP-a su danas uputili upozorenje građanima, vezano uz aplikaciju HEP fin u Google Play trgovini.
Nakon što su zaprimili dojave građana, HEP upozorava da aplikacija HEP – fin assistance nije službeni proizvod HEP grupe.
"Poduzeli smo korake za njezino uklanjanje s Google Play trgovine. Molimo građane da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke", javljaju iz HEP-a
Poslali su i sken ponude navedene aplikacije u Google Play trgovini:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
