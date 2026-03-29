HEP NA TERENU

U Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji struja još nije stigla do 1200 domova

Hina
29. ožu. 2026. 15:25
U odnosu na prethodni dan, situacija s opskrbom električne energije je na sjeveru Ličko-senjske i jugu Karlovačke županije značajno poboljšana, iako opskrba nije u potpunosti normalizirana, rekli su Hini iz Hrvatske elektroprivrede u nedjelju poslijepodne.

Na području Elektre Karlovac je bez električne energije oko sedam stotina korisnika, a na području Elektrolike Gospić oko 550.

"I dalje su sve raspoložive ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova", poručeno je iz HEP.

Očekuje se postupno smanjenje broja korisnika bez električne energije s protekom dana i otklanjanje većeg dijela kvarova.

"Na pojedinim lokacijama nije moguće precizno odrediti točan rok potpune uspostave napajanja, no očekuje se da će i preostali kvarovi biti sanirani u najkraćem mogućem roku, ovisno o uvjetima na terenu", dodano je iz HEP.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

