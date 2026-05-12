Pokušao prijeći granicu s majicom koja veliča Veliku Srbiju. Kažnjen je s dvije godine zabrane ulaska u RH

Policijski službenici Postaje granične policije Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, stoji u priopćenju PU dubrovačko-neretvanske.

Naime, muškarac je 10. svibnja u večernjim satima pristupio graničnoj kontroli na MCGP Nova Sela kao suvozač u osobnom vozilu. Tijekom postupka granične kontrole i uzimanja biometrijskih podataka, policijski službenici su uočili da osoba na sebi nosi majicu s natpisima i simbolima kojima se veličaju velikosrpske ideje. Navedenim ponašanjem ostvarena su obilježja iz čl. 5 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir.