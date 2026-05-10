Trump kaže da je pročitao odgovor Irana: "Ne sviđa mi se – potpuno je neprihvatljiv"

Predsjednik Donald Trump u nedjelju je odbacio iranski odgovor na američki prijedlog mirovnih pregovora za okončanje rata, dok je dvama brodovima dopušten prolazak kroz blokirani Hormuški tjesnac.
„Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih ‘predstavnika’. Ne sviđa mi se – POTPUNO JE NEPRIHVATLJIV”, objavio je Trump na Truth Socialu, ne iznoseći dodatne detalje.
Iranski državni mediji objavili su da se odgovor fokusirao na završetak rata na svim frontama, posebno u Libanonu, kao i na sigurnost plovidbe kroz tjesnac, izvijestila je iranska državna televizija, ne navodeći kako ili kada bi taj ključni plovni put mogao ponovno biti otvoren, piše Reuters.
To je uslijedilo nakon američkog prijedloga da se borbe zaustave prije početka pregovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.
Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski prijedlog uključuje trenutačni prekid rata na svim frontama, zaustavljanje američke pomorske blokade, jamstva da više neće biti napada na Iran te ukidanje sankcija Iranu, uključujući američku zabranu prodaje iranske nafte.
Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da je Iran predložio razrjeđivanje dijela svog visoko obogaćenog uranija te prijenos ostatka u treću zemlju.
Pakistan, koji posreduje u pregovorima o ratu, proslijedio je iranski odgovor Sjedinjenim Državama, rekao je pakistanski dužnosnik. Nije bilo trenutačnog komentara iz SAD-a.
Unatoč jednomjesečnom primirju u sukobu i nakon oko 48 sati relativnog zatišja, neprijateljski dronovi otkriveni su u nedjelju iznad nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva, što naglašava trajnu prijetnju regiji.
Ipak, brod Al Kharaitiyat, kojim upravlja QatarEnergy, sigurno je prošao kroz tjesnac i krenuo prema pakistanskoj luci Port Qasim, prema podacima tvrtke za analizu pomorskog prometa Kpler. Bio je to prvi katarski brod s ukapljenim prirodnim plinom koji je prošao kroz tjesnac otkako su SAD i Izrael započeli rat 28. veljače.
Izvori su ranije rekli da je Iran odobrio taj transport kako bi izgradio povjerenje s Pakistanom i Katarom, još jednim posrednikom, te kako bi donekle olakšao situaciju u Pakistanu nakon vala nestanaka struje uzrokovanih prekidom uvoza plina.
Osim toga, teretni brod pod panamskom zastavom, koji plovi prema Brazilu i koji je prethodno pokušao proći kroz tjesnac 4. svibnja, uspješno je prošao koristeći rutu koju su odredile iranske oružane snage, izvijestio je Tasnim u nedjelju.
