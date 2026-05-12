"idu prema dolje"

Sljedeća Trumpova meta? "Propala država traži pomoć. Razgovarat ćemo!"

Hina
12. svi. 2026. 17:00
Donald Trump
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Kuba traži pomoć i da će "razgovarati", ne iznoseći pritom više pojedinosti.

"Niti jedan republikanac nikada sa mnom nije razgovarao o Kubi, koja je propala država i ide samo u jednom smjeru – prema dolje! Kuba traži pomoć i mi ćemo razgovarati!!! U međuvremenu, odlazim u Kinu!", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Predstavnici Bijele kuće i State Departmenta nisu bili dostupni za komentar, kao ni predstavnici Havane.

Trump je ranije prijetio da je Kuba "sljedeća" nakon što je američka vojska ranije ove godine uhvatila vođu dugogodišnjeg kubanskog saveznika Venezuele, te je od tada uveo nove financijske sankcije i proširio postojeće. Njegova administracija također je uvela blokadu goriva, ograničila putovanja iz SAD-a i doznake toj otočnoj državi te je pokušala odvratiti regionalne saveznike od angažiranja kubanskih liječnika.

Kina, u koju Trump putuje ovog tjedna na sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, pozvala je Washington da odmah ukine embargo i sankcije Havani.

