Policajac prijavljen za izazivanje nesreće s poginulim i bijeg bez pružanja pomoći

Karlovačka policija prijavila je policajca koji je van službe izazvao prometnu nesreću 22. kolovoza u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće.

U karlovačkoj policiji kažu da osumnjičenog službenika Ravnateljstva policije terete da je nakon prometne nesreće koju je sam prouzročio na turanjskoj obilaznici automobilom napustio mjesto događaja.

Pritom nije pružio pomoć osobama u opasnosti, iako je to mogao učiniti bez većih opasnosti za sebe ili drugog, navode u priopćenju.

Dodaju da je nadležni rukovoditelj udaljio osumnjičenog policajca iz službe te će protiv njega nadležnom disciplinskom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.