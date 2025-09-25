USKOK objavio detalje uhićenja policajaca: Pokrenuta istraga

Kako je objavio USKOK, osnovano se sumnja da je, u razdoblju od 26. ožujka do 24. rujna 2025. u Virovitici i Slatini, III. okr. – odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od I. i II. okr. – policijskih službenika koji imaju uvid u podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i mogu doći do podataka o sudionicima nesreća, zatražio da mu uvidom u navedeni sustav pribave podatke o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda, koji podaci njemu nisu dostupni, na što su I. i II. okr. pristali.