Policija evakuirala sudove u Varaždinu zbog dojave o bombi

Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, u srijedu ujutro evakuirani su pojedini sudovi u Varaždinu, a policija provodi protueksplozijske preglede na više lokacija.
Policijska uprava varaždinska primila je oko 7.30 sati putem Županijskog centra 112 dojavu o mogućoj eksplozivnoj napravi kod zgrade suda u Varaždinu.
Zbog aktualne rekonstrukcije i energetske obnove zgrade u Ulici braće Radića, koja bi trebala trajati do ljeta 2027., pravosudna tijela u Varaždinu privremeno djeluju na više lokacija. Trgovački sud smješten je u Cehovskoj ulici 1, dok su ostali sudovi raspoređeni na alternativne adrese.
Na teren su odmah upućeni svi raspoloživi policijski službenici koji osiguravaju lokacije sudova, a na pojedinim mjestima provedena je i evakuacija.
U tijeku su protueksplozijski pregledi te daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti dojave i pronalaska počinitelja.
