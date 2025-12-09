Policija prijavila muškarca koji je gazio ruže za ubijene žene

Podsjetimo, društvenim mrežama ovoga vikenda proširila se sramotna snimka na kojoj je muškarac gazio ruže koje su bile postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine. Radi se o Toniju Kumerleu, članu zagrebačke rock grupe Izlet, koji sudjeluje u molitvama na Trgu. Dvaput je pregazio 38 crvenih ruža postavljenih za 38 ubijenih žena žrtava femicida u posljednje pri godine. Ruže je ondje, na treću godišnjicu performansa Tiha misa, postavila umjetnica Arijana Lekic-Fridrih.