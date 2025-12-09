Oglas

naročito drsko ponašanje

Policija prijavila muškarca koji je gazio ruže za ubijene žene

author
N1 Info
|
09. pro. 2025. 12:42
PXL_061225_143012319
Mia Slafhauzer / Pixsell

Policija je prijavila Tonija Kumerlea, muškarca koji je u subotu ujutro gazio ruže za ubijene žene u Zagrebu.

Podsjetimo, društvenim mrežama ovoga vikenda proširila se sramotna snimka na kojoj je muškarac gazio ruže koje su bile postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine. Radi se o Toniju Kumerleu, članu zagrebačke rock grupe Izlet, koji sudjeluje u molitvama na Trgu. Dvaput je pregazio 38 crvenih ruža postavljenih za 38 ubijenih žena žrtava femicida u posljednje pri godine. Ruže je ondje, na treću godišnjicu performansa Tiha misa, postavila umjetnica Arijana Lekic-Fridrih.

Zagrebačka policija objavila je kako je započela kriminalističko istraživanje na temelju saznanja o tada nepoznatom muškarcu koji je u subotu 6. prosinca na Trgu Bana Josipa Jelačića nakon održanog javnog okupljanja gazio po ružama, a koje su postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 40-godišnjaku koji je svojim naročito drskim ponašanjem remetio javni red i mir i izazvao uznemirenje javnosti te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda", objavila je policija.

Teme
Gaženje ruža Molitelji na Trgu Remećenje javnog reda i mira Trg bana Jelačića Žrtve femicida

