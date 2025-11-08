Policija se oglasila o prosvjedu u Splitu: "Sve smo snimali, slijedi analiza"

Splitska policija je izvijestila je kako je prosvjed navijačke skupine Torcide na Rivi protekao mirno, nije bilo incidenata, niti potrebe za intervencijom.
Oglas
"Tijekom prosvjeda u Splitu, koji je započeo nešto iza 11 sati, nije bilo incidenata niti potrebe za intervencijom, a okupljanje je proteklo mirno uz policijski nadzor i osiguravanje sigurnosti građana", priopćila je policija.
Glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić izvijestila je da tijekom prosvjeda nazvanog "Što se krvlju brani, ne pušta se lako" nisu zabilježeni nikakvi incidenti niti je bilo potrebe za policijskim postupanjem.
"PU splitsko-dalmatinska je, nakon što smo zaprimili informaciju o okupljanju, provela sigurnosnu procjenu i isplanirala mjere koje su policijski službenici provodili na terenu. Cilj nam je bio osigurati sigurnost svih građana u središtu Splita", rekla je Lolić te dodala da je prosvjed završio u Gundulićevoj ulici.
Policijski službenici, poručila je, bili su prisutni u dovoljnome broju na svim ključnim lokacijama, a mjere i radnje prilagođavale su se dinamici događaja.
Lolić je naglasila da policija nema precizne podatke o broju sudionika te da bi svaka procjena bila spekulativna. Dodala je i da je okupljanje snimano sukladno Zakonu o policijskim ovlastima te da će svi događaji koji budu zahtijevali daljnju obradu biti pažljivo analizirani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas