Politika guta liječnike

A u dosadašnjih šesnaest hrvatskih vlada na čelu Ministarstva zdravstva izmijenilo se 13 ministara koji su svi odreda bili liječnici. Tri i pol desetljeća, dakle, liječnici vode resor koji je vazda bolestan, u krizama i dubiozama i u reformama polovičnog uspjeha. Sustav je to jedva održiv, uvijek na rubu financijskog i kadrovskog raspada, prenapregnut, s vječitim dugovima i predugim listama čekanja, rastegnut između nejasno razgraničene javne i privatne prakse. Ukratko, vreća bez dna i 'pacijent' kojeg nisu izliječili - nasumce ću sada - ni endokrinolog Vlahušić ni ginekolog Milinović ni stomotalog Varga, a bome ni neurokirurg Beroš.