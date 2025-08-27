Što kaže zakon?
Maršavelski: Zakon ne treba spriječiti Beroša da se zaposli kao liječnik, ali bi trebao biti pod kontrolom
Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandar Maršavelski bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o Beroševoj prijavi na natječaj za liječnika neurokirurga u Vinogradskoj bolnici.
Podsjetimo, po pisanju Jutarnjeg lista, Vili Beroš, bivši ministar zdravstva i neurokirurg, u potrazi je za poslom, te se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga u Vinogradskoj bolnici. Natječaj je završen 18. kolovoza. Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, trebao je priložiti, osim diplome, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.
Iako se činilo kako Beroš nema uvjete, prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., vođenje kaznenog postupka tiče se isključivo seksualnih delikata, pa je uvjerenje, doznaje Jutarnji list, i ishodio.
Preventivna svrha
Aleksandar Maršavelski navodi da je izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti zapravo postrožila uvjete: "Do sada je također postojala prepreka da osobe koje su osuđene za seksualne delikte rade kao zdravstveni radnici, a sada je to prošireno i na pitanje vođenja kaznena postupka.
To je i problematično jer postoji presumpcija nevinosti, ali ima preventivnu svrhu i mislim da je opravdano.
Što se tiče koruptivnih kaznenih dijela, koja se stavljaju na teret Viliju Berošu, ona ni ranije nisu bila obuhvaćena. To otvara neka pitanja vezana uz korupciju u zdravstvu i trebali li regulirati zakonom da i neka koruptivna djela tu uđu. Za rukovodeće funkcije bi trebalo uključiti koruptivna kaznena djela jer oni odlučuju o nabavi opreme itd. Trebalo bi isključiti da netko tko je osuđen ili se protiv njega vodi postupak dođe na tu funkciju."
Profesor ističe da se Beroš na natječaj javio kao običan liječnik: "Može predstavljati koruptivni rizik da npr. primi kuvertu kao liječnik. Nisam siguran da zakon treba biti takav da ga spriječi da se zaposli kao liječnik. Postoje blaži načini, trebao bi biti pod nekom kontrolom zbog rizika, da ne odlučuje, recimo, o redoslijedu primanja pacijenata i to će biti dovoljno jamstvo da neće napraviti nešto koruptivno."
"Pitanje Beroša nije odlučujuće"
"Što je netko moćniji, moguće su koruptivne sklonosti, ali ako je na nekoj niskoj poziciji neće moći počiniti kazneno djelo. Pitanje oko Beroša nije odlučujuće", dodaje profesor i ističe kako je važno da se to pitanje pokrenulo zbog suzbijana korupcije u zdravstvu.
