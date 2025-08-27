Maršavelski: Zakon ne treba spriječiti Beroša da se zaposli kao liječnik, ali bi trebao biti pod kontrolom

Što se tiče koruptivnih kaznenih dijela, koja se stavljaju na teret Viliju Berošu, ona ni ranije nisu bila obuhvaćena. To otvara neka pitanja vezana uz korupciju u zdravstvu i trebali li regulirati zakonom da i neka koruptivna djela tu uđu. Za rukovodeće funkcije bi trebalo uključiti koruptivna kaznena djela jer oni odlučuju o nabavi opreme itd. Trebalo bi isključiti da netko tko je osuđen ili se protiv njega vodi postupak dođe na tu funkciju."