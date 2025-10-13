Plenković: Beroš nije operirao sedam godina? Mislite da je zaboravio? Pa jeste li vi zaboravili voziti auto?

"Što se nas tiče možemo, sve ovisi kako će se oporba ponašati. Tako je i bilo zadnji put, pustili ste ih lišo što su vam probili rok i natjerali Sabor da zasjeda subotom. To je bilo kao okej. Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera i rušenje Ustavnog poretka", rekao je Plenković.