"Teško je pratiti akrobacije DP-a. Prije jedva godinu i pol dana imali smo plakate kojima je DP poručivao da se gospodin Andrej Plenković radovao padu Vukovara. To je bio izborni plakat DP-a za parlamentarne izbore. Kada su izbori bili gotovi oni su, naravno, ušli u koaliciju s istim tim Plenkovićem. Oni su pragmatični političari. Taj pragmatizam morao bi imati neke moralne granice, ali oni na to gledaju drugačije. To je u jednom trenutku bio viši interes, da se prikupe glasovi, a nakon toga se sve to skupa zaboravlja."