Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je politički analitičar i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Jakov Žižić, s kojim je razgovarala o huliganima i incidentu koji su izazvali tijekom održavanja Dana srpske kulture u Splitu, reakciji županijskog ogranka DP-a i posljedicama na širi politički društveni kontekst.
Jakov Žižić ne smatra da će podrška koju je splitski DP dao huliganima koji su napali kulturnu manifestaciju imati ozbiljne posljedice na vladajuću koaliciju.
"Mislim da to neće narušiti koaliciju HDZ-a i DP-a, koja postoji na državnoj razini i razini županije. Ali da se vratimo na sam događaj: kao što sam ja učio kao student politologije i sada učim svoje studente, država je ta koja ima monopol primjene legitimne sile i nikakva grupa pojedinaca to ne može raditi. Na državi je sada da to istraži i da vidi koje su moguće kaznene posljedice."
Međutim, dodaje kako razumije određen tip negodovanja prema onome što naziva "političkim djelovanjem" određenih institucija srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
"Kada govorimo o poziciji srpske manjine, o njezinim institucijama, poput kulturnog društva "Prosvjeta", koji je bio jedan od organizatora, to su institucije koje se bavi klasičnim poslovima nacionalnih manjina: gospodarskim, društvenim, kulturnim, intelektualnim. Ali uvijek kod tih institucija ima određenog političkog djelovanja."
"Prvenstveno onoga što profesorica Mirjana Kasapović naziva novokrajiškim povijesnim revizionizmom, gdje se revidira moderna povijest - najčešće pitanja uzroka raspada Jugoslavije, izbijanja Domovinskog rata. Radi se o uljepšavanju uloge srpske manjine u tim događajima. Po meni je potpuno legitimno da je netko nezadovoljan takvim djelovanjem, no to ne znači da u bilo kojem slučaju ima pravo uzeti pravdu u svoje ruke i silom se nametati", kaže Žižić.
"Ako je netko nezadovoljan političkim djelovanjem srpskih kulturnih manjinskih institucija u hrvatskoj javnoj sferi, neka mirno prosvjeduje. Neka intelektualno pobija novokrajiški povijesni revizionizam, neka na taj način djeluje. Nedopustivo je da se uzima pravda u svoje ruke", dodaje.
Žižić smatra da je riječ o situaciji koja ukazuje na trend u široj slici hrvatske političke klime.
"Što se tiče hrvatske javnosti, mislim da je to osuđeno, da je to neprihvatljivo. Vlada, kao i svi relevantni politički akteri, rekli su da je takvo što neprihvatljivo. Na ovome slučaju vidjeli smo puno diskurzivnih rituala, metafora u kojima se stalno prokazuje nekakav neprijatelj na djelu: erupcija, bujanje, napad, opasnost, prijetnja, što onda traži neku reakciju."
"U našoj javnoj sferi ima jako puno želje za sukobljavanjem; postoji neka prijetnja ili opasnost koja onda traži reakciju u smislu dodatnog napada, odgovora, napada. To je nešto što po mom mišljenju nije dobro. Nikada se nećemo složiti oko puno tih pitanja, ali realno ne možemo provoditi silu i stalno tražiti probleme na koje treba odgovarati nekim novim napadom", kaže Žižić.
Dodaje kako se političko djelovanje i jednih i drugih (DP i HDZ) svodi u suštini na - pragmatizam.
"Teško je pratiti akrobacije DP-a. Prije jedva godinu i pol dana imali smo plakate kojima je DP poručivao da se gospodin Andrej Plenković radovao padu Vukovara. To je bio izborni plakat DP-a za parlamentarne izbore. Kada su izbori bili gotovi oni su, naravno, ušli u koaliciju s istim tim Plenkovićem. Oni su pragmatični političari. Taj pragmatizam morao bi imati neke moralne granice, ali oni na to gledaju drugačije. To je u jednom trenutku bio viši interes, da se prikupe glasovi, a nakon toga se sve to skupa zaboravlja."
"Imamo inflaciju emocionalno nabijenih pojmova iza kojih ne stoji nikakvo pravo značenje i oni tako izvode vratolomije kakve žele. Ali ipak postoje posljedice. Uz sve ovo što se trude, oni će jako teško obnoviti onu snagu koju su imali na izborima 2024. Ipak je dobar dio birača vidio da su u kampanji imali retoriku kojom su eksplicitno optuživali gospodina Plenkovića da se radovao padu Vukovara, dok su nakon toga odmah išli u koaliciju s njim."
"Ali zaboravljeno je i da je gospodin Plenković godinama optuživao DP da ima odgovornost za napad na Markovom trgu. I on je tu postupio pragmatično: sada više nisu "gnijezdo ekstremizma" nego prihvatljivi partner. U tom smislu mislim da su te DP-ove akrobacije samo fikcija, iza toga ne stoji nikakvo konkretno političko značenje koje će imati ozbiljne reperkusije", dodaje Žižić.
