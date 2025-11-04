Iz Domovinskog pokreta Split i Splitsko-dalmatinske županije poručuju kako su ogorčeni zbog pokušaja organiziranja tzv. "večeri srpskog folklora upravo u ovim danima "kada se Hrvatska prisjeća žrtve Vukovara i Škabrnje i priprema za ispraćaj heroja Vukovara Jean-Michela Nicoliera."
"Želimo jasno poručiti: Onaj tko je u Splitu, koji je uvijek bio i ostao simbol obrane Hrvatske, ovih dana organizirao tzv. kulturnu manifestaciju srpske zajednice sigurno se nije vodio idejom međukulturnog dijaloga ili poštovanja žrtava", prenosi Dalmatinski portal izjavu Domovinskog pokreta.
Naprotiv, riječ je o svjesnoj provokaciji i pokušaju izazivanja sukoba u gradu koji zna što su rat i žrtva. Nije ni kulturno ni dobronamjerno u mjesecu velike hrvatske boli i sjećanja na tisuće ubijenih, nestalih i prognanih, organizirati bilo kakve svečanosti koje se mogu povezati s narodom i državom koja je razarala Vukovar, Dubrovnik, Škabrnju i okupirala trećinu Hrvatske", navode iz DP-a.
Ističu kako je Hrvatska slobodna zemlja, ali naglašavaju, sloboda podrazumijeva i poštovanje prema žrtvi.
"Onaj tko to ignorira, svjesno vrijeđa osjećaje hrvatskih građana. Također, ovom prilikom izražavamo punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga. Njihova poruka je jasna: U Splitu se ne pljuje po Vukovaru i Hrvatskoj! Split živi i diše žrtvu Vukovara – grada heroja i prijatelja Splita! Tko to ne razumije, neka uči i ne provocira", zaključuju iz DP-a.
