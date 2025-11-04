Oglas

"nema mjesta nasilju"

Penava: Osuđujemo incident u Splitu, ali zašto nijedna manjina nema problem osim Srba?

author
N1 Info
|
04. stu. 2025. 16:31
29.10.2025., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o pronalasku posmrtnih ostatakaJean-Michela Nicoliera i otvaranju terminala u Rijeci ''RijekaGateway'' govorili su Ivan Penava, Damir Markus i Stipo Mlinaric. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Ivan Penava osudio je incident u Splitu gdje je skupina od stotinjak maskiranih muškaraca upala na Dane srpske kulture u Splitu i prekinula ih.

Oglas

"Zašto se pravimo da se ništa nije događalo?"

"Osuđujemo ga ja i Domovinski pokret, živimo u demokratskom društvu. Nema potrebe da bilo tko s ulice uvodi red. Apsolutno osuđujemo bilo koji čin gdje se skupovi koji su sukladni zakonu i Ustavu prekidaju", rekao je Ivan Penava.

"Doista osuđujemo i nema mjesta nasilju bilo koje vrste. Ali zašto se pravimo da se ništa nije događalo? Zašto nijedna manjina u Hrvatskoj nema problem osim Srba. Više stoljeća je kontinuirane velikosrpske propagande i svojatanja srpske kulture. Sjetite se gdje su vukovarska blaga, u kojoj državi", dodao je, kako prenosi Index.

"Nemojmo se čuditi zašto velik broj u Hrvatskoj nema povjerenja prema Srbiji i velikosrpskoj politici. To su neki uzroci, ali naš cilj i DP-a i mene je da omogućimo slobodu manjina u kulturi i vjeroispovjesti, dok god to ne ulazi u teren tuđih sloboda", rekao je.

"Po meni prestaje sloboda pojedinca kad se pale knjige drugih religija. Akcija u Splitu jako miriše na akcije stranih službi kao svastika na Poljudu", dodaje Penava.

Teme
Domovinski pokret Ivan Penava Split dani srpske kulture

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ