Penava: Osuđujemo incident u Splitu, ali zašto nijedna manjina nema problem osim Srba?

Ivan Penava osudio je incident u Splitu gdje je skupina od stotinjak maskiranih muškaraca upala na Dane srpske kulture u Splitu i prekinula ih.
"Zašto se pravimo da se ništa nije događalo?"
"Osuđujemo ga ja i Domovinski pokret, živimo u demokratskom društvu. Nema potrebe da bilo tko s ulice uvodi red. Apsolutno osuđujemo bilo koji čin gdje se skupovi koji su sukladni zakonu i Ustavu prekidaju", rekao je Ivan Penava.
"Doista osuđujemo i nema mjesta nasilju bilo koje vrste. Ali zašto se pravimo da se ništa nije događalo? Zašto nijedna manjina u Hrvatskoj nema problem osim Srba. Više stoljeća je kontinuirane velikosrpske propagande i svojatanja srpske kulture. Sjetite se gdje su vukovarska blaga, u kojoj državi", dodao je, kako prenosi Index.
"Nemojmo se čuditi zašto velik broj u Hrvatskoj nema povjerenja prema Srbiji i velikosrpskoj politici. To su neki uzroci, ali naš cilj i DP-a i mene je da omogućimo slobodu manjina u kulturi i vjeroispovjesti, dok god to ne ulazi u teren tuđih sloboda", rekao je.
"Po meni prestaje sloboda pojedinca kad se pale knjige drugih religija. Akcija u Splitu jako miriše na akcije stranih službi kao svastika na Poljudu", dodaje Penava.
