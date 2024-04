Poljoprivredni stručnjak upozorio: Događa se najcrnji scenarij

Podijeli :

Mi klimatske promjene ne možemo zaustaviti, ali se njima moramo prilagoditi i ublažiti posljedice, istaknuo je.

Danas će se u nekim dijelovima Hrvatske temperature popeti do 30 stupnjeva. Da će iznadprosječno toplo vrijeme loše utjecati na poljoprivredne kulture potvrdio je Ivica Kisić, dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gost emisije Studio 4 na HTV-u.

“Faza cvjetanja, faza oplodnje je krenula. Uvijek negdje krajem travnja imamo jedan jači mraz. Prije desetak godina mi smo 26. i 27. travnja imali temperature do minus 9 stupnjeva Celzijusa.

Prema tome ovo će biti katastrofalno za višegodišnje nasade. U isto vrijeme ovih dana već pomalo počinjemo, u istočnoj Slavoniji, sjetvu soje i kukuruza. Divim se kolegama, tehnolozima koji će morati pripremiti sjetveni sloj u ovako izrazito suho tlo”, rekao je, te naglasio da je godina katastrofalno krenula za poljoprivredne usjeve.

Istaknuo je i da će urod će biti manji i nekvalitetan.

“Mi smo radili jedan veliki projekt za Europsku Uniju. Od nas se tražilo da projiciramo što će biti u razdoblju između 2000. i 2099. godine. Mi smo to izvješće Europskoj Uniji predali negdje 2001., 2002. Kad sam gledao te podatke, nisam bio uvjeren da će se to događati, međutim, već sada živimo 20 godina u ovom vremenskom razdoblju gdje smo to projicirali i sav onaj najcrniji scenarij se događa”, rekao je.

Dodao ja kako je najveći problem što je poljoprivreda tvornica na otvorenom.

“Sve su veći ekstremi, sve su veće amplitude. Izazovi u budućnosti u poljoprivredi bit će sve veći, a hrana je nešto bez čega ne može”, naglasio je.

Na pitanje kako se poljoprivrednici u svemu tome moraju snaći, Kisić je rekao:

“Od mijenjanja načina obrade, načina rokova sjetve, ali u isto vrijeme tu je i znanstvena struka, koja mora pronaći nove hibride, nova vegetacijska razdoblja. Nešto što je bilo normalni uzgoj 90 dana, morat ćemo ići prema uzgoju od 60 dana. Mi klimatske promjene ne možemo zaustaviti, ali se njima moramo prilagoditi i ublažiti posljedice”, istaknuo je.

