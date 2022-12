“Vatromet za Novu godinu će biti nula naspram onog što bi moglo biti na ulicama”

Podijeli :

Izvor: N1

Ana Tuškan iz Učiteljskog sindikata gostovala je u Newsroomu u kojem je govorila o problemima učitelja, nastavnika i tehničkog osoblja u hrvatskim školama.

Ana Tuškan u Newsroomu prvo se osvrnula na nedavnu uznemirujuću praksu u školstvu o tome da učiteljima zaposlenima na određeno pred Božić otkazuju ugovore da ne dobiju božićnice. Tvrdi da ima dokaze o tome.

“Pomoćno-tehničkom osoblju ne plaća se smjenski rad”

“Uputa koju ja imam govori to da oni koji rade na određeno vrijeme nemaju pravo na isplatu božićnice”, kaže Tuškan i dodaje kako su se od tad opametili pa sad upute daju usmenim putem. “Također doznala sam da daju i upute da se zaposlenicima ne plaća smjenski rad, osobito pomoćno-tehničkom osoblju”, kaže Tuškan.

Tuškan kaže da je u posjedu pisane upute da ravnatelji rastjeruju nastavnike pred Božić.

“Da je ministarstvo imalo volju onda bi poslalo dopis da se takve stvari prestanu raditi i da treba prestati raskidati ugovore ako nije došlo do povratka zamjene jer sukladno zakonu o radu oni koji imaju ugovore na neodređeno trebaju imati iste uvjete kao i oni koji rade na određeno”, kaže Tuškan.

“Povećanje plaće spremačice ne osjete”

“Biti spremačica u školskom sustavu je jako jako teško. Mi smo doslovce postali robovi”, tvrdi gospođa Anica Roksandić, spremačica sa stažom od 38 godina.

Objašnjava kako posao, koji su nekad odrađivale deset spremačica u popodnevnoj smjeni, nekim danima sad odrađuje tek pet.

“Kad nas je osam mi smo presretne. Isti je obujam posla, a nas je sve manje, mi sve starije, sve bolesnije i to je prestrašno. Sada, svaka od nas održava 1500 kvadrata, a nekad i više. S tim da imamo u našoj školi osnovnu školu i školu baleta. To je 1200 naših učenika i nastavnog osoblja plus nastavno osoblje i djeca iz baletne škole. Sad je škola zapuštena, a bit će i zapuštenija i WC će se uskoro moći naći po mirisu”, objašnjava.

“Nama su smanjeni koeficijenti, koji nikad nisu vraćeni, pa kad su povišice mi ne osjetimo ništa. Ne znam je li 20 kuna bilo posljednje povećanje”, priča gospođa Roksandić. Kaže kako je iz njene škole pet žena otišlo, kako su dvije preminule, dvije dale otkaz, a jedna je otišla u mirovinu, a da škola nije nikog zaposlila.

“One koje dolaze na zamjenu, nekad odrade samo jedan dan i nikad se više ne vrate. Na natječaje se nitko ne javlja. Upravo zato odlazimo u prijevremenu mirovinu. Mi ne možemo raditi toliki posao. Fizički to više ne možemo izdržati. Mi fizički više ne možemo raditi”, objašnjava.

Ističe kako je njena plaća sa 38 godina radnog staža iznosi 4200 kuna, pa zbog toga što im je plaća mala ne idu ni na bolovanje. “Mi ne idemo na bolovanje jer nam uzmu jako puno s plaće, platnu listu nam umanje najmanje za 1000 kuna, pa sad izračunajte koliko nam ostane, ako si dopustimo bolovanje”, rekla je za N1 Anica Roksandić.

“U ovoj krizi najviše stradali ljudi s malim primanjima”

Ana Tuškan napominje da je ovo uistinu sramota. “Ovo tu je sramota. Ako odu na bolovanje dobiju jedva pola minimalca. A ta bolovanja su direktno povezana sa poslom kojeg obavljaju”, kaže Tuškan i dodaje da im se pretjerani napor ne priznaje kao profesionalna bolest.

“Sada imamo situaciju da se nitko ne želi javiti na natječaj za domare, za spremačice, kuharice. Situacija je takva da uz to što su grozno male plaće, uz to, da spremačica s godinom radnog staža ima 3800 kuna plaću, dok spremačica s 30 godina radnog staža ima 4200. Kad vidimo da će minimalac od sljedeće godine biti 4219 kuna/560 eura, vi sad imate ogroman broj zaposlenika kojima će se morati umjetno dizati plaća da bi bila u visini minimlaca. To znači da će razlika u plaći, između onog tko je početnik i onog kojeg radi 30 godina biti manja od 100 kuna”, tvrdi Tuškan.

Dodaje da je nužno povisiti koeficijente u javnim službama da se ovakve stvari prestanu događati.

Napomenula je da su predstavnici Sindikata razgovarali s premijerom i ministrima koji su rekli da ne odbijaju ideju da se ti koeficijenti povećaju.

“No ono što se dogodilo, da su koeficijent povišeni samo državnim službenicima, a zaposlenim u javnim službama ništa. Sada što se može dogoditi su ogromni nemiri, jer ako se tim ljudima koji daju maksimalno sustavu pridruže još i umirovljnici, nastat će ogroman kaos. Ljudi su voljni izaći na ulice i napraviti akcije. Mogao bi vatromet za Novu Godinu biti nula naspram onog što će se događati na ulicama”, kaže Tuškan i dodaje da pomoćno-tehničko osoblje ima podršku i učitelja i nastavnika.

Napomenula je i to da su u ovoj krizi najviše stradali ljudi s malim primanjima. “Ako ti ljudi zauzmu Trg bana Jelačića bit će gadno”, rekla je Ana Tuškan.

