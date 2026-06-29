Porezna uprava pokreće nagradnu igru "Svaki račun se računa!”

Kazao je kako je razlika u odnosu na nagradnu igru iz 2024. ta što je tada bilo nagradno natjecanje, a ovdje je riječ o nagradnoj igri. Nagradno natjecanje podrazumijeva prikupljanje što većeg broja računa, a ovdje je riječ o nagradnoj igri i svaki račun može biti dobitni, a tamo je dobitnik bio onaj tko prikupi najveći broj računa, što se, kako je rekao, nije pokazalo baš kao uspješan model.