ZORAN STAJČIĆ
Portal Ravno do dna ostao bez akreditacije za InMusic, urednik traži javnu ispriku Grada Zagreba
Dok su se, ovoga ponedjeljka, prve festivalske akreditacije provjeravale na ulazu u Jarun, urednik jednog od najdugovječnijih hrvatskih glazbenih portala ostao je s druge strane ograde. Ravno do dna ove je godine ostao bez akreditacije za InMusic festival, a sada zbog toga traže i javnu ispriku Grada Zagreba.
Ispriku od Grada, koji sufinancira ovaj festival, traže "jer je portalu Ravno do dna zapriječen profesionalni rad na INmusic festivalu 2026. godine."
U obrazloženju poslanom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, među ostalim, upozoravaju "na činjenicu da Grad Zagreb ne posjeduje nikakvu kontrolnu ulogu u funkcioniranju i donošenju odluka koje se tiču komunikacije INmusic festivala prema medijima."
"Ovo je jedini festival koji ima potpuno nejasan sustav akreditiranja. Prošao sam puno festivala, i u Hrvatskoj i u inozemstvu, i svugdje je taj sustav vrlo jednostavan. Uglavnom se traži jedna ili dvije najave, a ne, kao u ovom slučaju, da pošaljete tridesetak najava, pa se ni nakon toga ne zna kakav će biti ishod. Na kraju dolazimo u situaciju da se od nas traže autorski tekstovi koji su de facto native članci, a koji koštaju. Takav odnos prema medijima dosad stvarno nisam doživio", rekao nam je Zoran Stajčić, urednik portala Ravno do dna.
Ravno do dna objavio je, kaže nam Stajčić, trideset najava za Inmusic festival, te organizatorima dostavio i planove dnevnog praćenja festivala.
Svoj odgovor su dobili dva dana do početka festivala: "Nažalost, ovim putem vas moramo obavijestiti da vaš zahtjev ne ispunjava uvjete za odobravanje akreditacija."
No, Ravno do Dna nisu jedini koji ove godine nisu išli na Inmusic. Prema Stajčiću, nakon objave članka o uskraćivanju akreditacije, javilo se još nezavisnih glazbenih portala koji su imali isto iskustvo.
Portal Muzika.hr javno je objavio da neće niti podnositi zahtjev za akreditaciju, te da kriteriji za odobravanje akreditacija ostaju nejasni.
"Gotovo nijedan nezavisni glazbeni portal koji postoji godinama, neki i više od desetljeća, nije dobio akreditaciju. Doveli smo se u situaciju da festival koji se dobrim dijelom financira novcem građana, odnosno iz gradskog proračuna, ima izrazito ignorantski odnos prema nezavisnim glazbenim medijima, od kojih je zapravo u velikoj mjeri ovisio na svojim počecima", kaže Stajčić.
"Naravno da organizatori vole da dolaze veliki mediji. Međutim, ni mi nismo mali medij kada se gledaju čitanost i doseg, tako da stvarno ne znam što je ovdje presudilo. Problem je krenuo već prošle godine kada su portalima počeli ograničavati broj novinarskih akreditacija. Portali su prije imali dvije novinarske akreditacije jer se rade reportaže koje prate sva tri festivalska dana. To nije isto kao televizijska ekipa koja često dođe jedan dan, snimi nekoliko priloga i ode.
Naš način rada zahtijeva više ljudi i više posla. Već je prošle godine bilo nerazumno smanjivati broj akreditacija portalima. U međuvremenu se nije dogodila nikakva revolucija tiskanih medija. Danas su praktički svi na internetu – i televizije imaju portale, i radiji imaju portale. Zato mi taj potez nema smisla", govori Stajčić.
"Ovo možda nije najveći međunarodni glazbeni festival u Hrvatskoj – postoje festivali koji prodaju više ulaznica – ali je jedini festival na kojem se događa ovakva situacija. Zato mogu samo zaključiti da postoji neki ljudski faktor koji odlučuje zašto je tako i zašto se pojedinim medijima zatvaraju vrata", govori Stajčić.
Zoran Stajčić na Festival je ušao u 'civilu', a komentiranje nastupa ostavio je akreditiranim medijima.
Upit o razlozima uskraćivanja akreditacije novinarima portala Ravno do dna uputili smo i InMusicu, no do objave ovoga teksta nismo dobili odgovor.
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