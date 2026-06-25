Portal Ravno do dna ostao bez akreditacije za InMusic, urednik traži javnu ispriku Grada Zagreba

"Ovo je jedini festival koji ima potpuno nejasan sustav akreditiranja. Prošao sam puno festivala, i u Hrvatskoj i u inozemstvu, i svugdje je taj sustav vrlo jednostavan. Uglavnom se traži jedna ili dvije najave, a ne, kao u ovom slučaju, da pošaljete tridesetak najava, pa se ni nakon toga ne zna kakav će biti ishod. Na kraju dolazimo u situaciju da se od nas traže autorski tekstovi koji su de facto native članci, a koji koštaju. Takav odnos prema medijima dosad stvarno nisam doživio", rekao nam je Zoran Stajčić, urednik portala Ravno do dna.