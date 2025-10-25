Posebna pravila za građane u ovom dijelu Hrvatske: Deseci obitelji morat će privremeno napustiti dom

Žuta zona obuhvaća zonu do 1600 metara od eksplozivnog sredstva te na području iste na otvorenom prostoru ne bi se smjeli nalaziti građani, osiguranje, hitne i tehničke službe, već samo u zaklonu ili u svojim domovima, dalje od prozora ili drugih staklenih površina. U žutoj zoni su Partizanski put, Vodnjanska cesta (do naselja Kapeleri), Fažanska cesta i Paduljski put do Šuride, zatim Ulica Prekomorskih brigade do Bauhausa, dio Punte i Riva do Lučke kapetanije. Također je i zahvaćena Katarina (Monumenti).