Sigurnosna operacija
Posebna pravila za građane u ovom dijelu Hrvatske: Deseci obitelji morat će privremeno napustiti dom
Apeliramo na građane da radi vlastite sigurnosti poštuju upute i naredbe policijskih službenika, kao i djelatnika drugih nadležnih službi, pišu iz PU istarske.
U Komunalnoj palači u Puli danas je održana konferencija za medije povodom predstojeće provedbe aktivnosti onesposobljavanja, premještanja i uništenja zrakoplovne bombe koja je pronađena 15. listopada tijekom izvođenja građevinskih radova na Velom Vrhu. Na konferenciji za medije sudjelovali su načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pule Ivica Rojnić, pulski gradonačelnik Peđa Grbin te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova - voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja i voditelj Službe civilne zaštite Pazin Mladen Kiković.
Predstavnici nadležnih službi tom prilikom iznijeli su detalje o nadolazećoj akciji onesposobljavanja, premještanja i uništavanja zrakoplovne bombe pronađene u naselju Veli Vrh te dali upute građanima o sigurnosnim mjerama i postupcima evakuacije, što je odlučeno na prethodno održanoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Pule - Pola.
Kako je naveo gradonačelnik Pule Peđa Grbin zbog potencijalne opasnosti, akcija onesposobljavanja, premještanja i uništavanja bombe provest će se u nedjelju, 26. listopada 2025. godine od 10 sati, pod nadzorom policije i nadležnih službi.
"Procjena je da je to vrijeme kada postoji najmanje prometa i najmanja koncentracija ljudi na tom području te tada operaciju možemo izvesti uz najmanju moguću ugrozu za život ljudi. Ovo je složena operacija, ljudi koji će obavljati službene zadaće izlažu svoj život pogibelji i moramo osigurati da im se omogući rad na miru i da oni budu sigurni dok provode operaciju", rekao je Grbin i zahvalio djelatnicima protueksplozijske zaštite na njihovom predanom radu.
Riječ je o zrakoplovnoj bombi, britanske proizvodnje iz Drugog svjetskog rata, tip GP 500 lb, MkIV, koja je naoružana stražnjim upaljačem te policijski službenici prije njenog premještanja trebaju ukloniti navedeni upaljač. Nakon neutralizacije, bomba će se na siguran način prevesti na bivši vojni poligon Marlera kod Ližnjana i uništiti kontroliranom eksplozijom.
"Procjena je da će sama deaktivacija upaljača trajati oko pola sata, maksimalno sat vremena, no iz dosadašnjih iskustava može trajati i do deset minuta. S obzirom da upaljač nije oštećen, očekujemo da će se bomba relativno brzo onesposobiti", rekao je voditelj Protueksplozijske službe Vukoja i naglasio kako je bomba sigurna čim se odvoji upaljač te će se tada građani moći vratiti u svoje domove.
Crvena zona obuhvaća radijus od 250 metara od mjesta na kojemu se nalazi eksplozivno sredstvo, te će biti provedena evakuacija građana područja u Puli, naselje Veli Vrh: dijelovi Ulice Vallelunga, Ulica Braće Leonardelli, Ulica Samagher, te jugozapadni ogranci sa Sponzine ulice.
Žuta zona obuhvaća zonu do 1600 metara od eksplozivnog sredstva te na području iste na otvorenom prostoru ne bi se smjeli nalaziti građani, osiguranje, hitne i tehničke službe, već samo u zaklonu ili u svojim domovima, dalje od prozora ili drugih staklenih površina. U žutoj zoni su Partizanski put, Vodnjanska cesta (do naselja Kapeleri), Fažanska cesta i Paduljski put do Šuride, zatim Ulica Prekomorskih brigade do Bauhausa, dio Punte i Riva do Lučke kapetanije. Također je i zahvaćena Katarina (Monumenti).
Djelatnici JVP Pula danas tijekom dana obilazit će stanovništvo obuhvata crvene zone na kućnom pragu te ih obavještavati o predstojećoj evakuaciji. Za stanovništvo koje se evakuira, biti će osiguran smještaj u dvorani Doma sportova Mate Parlov.
U provedbu mjera premještanja i uništenja zrakoplovne bombe, uz policiju će, radi poduzimanja svih potrebnih mjera iz svoje nadležnosti, biti uključene i sve nadležne službe Grada Pule, civilne zaštite, vatrogastva, hitne pomoći i Crvenoga križa.
Tijekom uklanjanja zrakoplovne bombe, na snazi će biti privremena zabrana cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa. Promet će regulirati policija. Što se tiče pomorskog prometa, Lučka kapetanija objavit će Oglas o zabrani plovidbe, a bit će zabranjene i druge aktivnosti u moru.
