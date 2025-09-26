Peđa Grbin više neće biti saborski zastupnik

Hvala i mojim kolegicama i kolegama s "druge strane" Sabornice, jer demokracija počiva i na uvažavanju političkih suparnika - nadam se da vas u svojim nastupima nisam (previše) uvrijedio! Bilo je lijepo, bila je čast! Hvala vam svima", poručio je Grbin koji je u svibnju ove godine na lokalnim izborima pobijedio Filipa Zoričića te postao gradonačelnik Pule. Još nije poznato tko će iz SDP-a preuzeti njegov mandat.