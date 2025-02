Pula obilježila prvu obljetenicu programa koji smanjuje povratak u beskućništvo

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Pula je u ponedjeljak obilježila prvu obljetnicu djelovanja "Housing first“ programa za osobe u beskućništvu uz poruku gradonačelnika Filipa Zoričića da taj model, koji je Pula prva uvela u Hrvatskoj smanjuje stopu povratka u beskućništvo.

Uz to, rekao je Zoričić program dokazano poboljšava kvalitetu života korisnika te omogućava lakši pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama.

“To je jedna od najljepših pulskih priča u posljednje vrijeme i ponosni smo što smo prvi u Hrvatskoj uveli ovaj model i što možemo biti primjer drugim gradovima”, istaknuo gradonačelnik Zoričić.

Uz stabilno stanovanje, osobe u riziku od beskućništva ili s iskustvom beskućništva dobivaju priliku za socijalnu i ekonomsku rehabilitaciju, čime se dugoročno doprinosi održivom razvoju zajednice, naglasio je.

Dodao je da kada je grad krenuo s “Housing first” programom, kao uslugom organiziranog stanovanja koju provodi Udruga AjA. vodila ih je misao da svaka osoba zaslužuje dom, ne sklonište, ne privremeno rješenje već pravo na siguran i stabilan životni prostor jer, kako je rekao “dom nije luksuz, već je temelj svega”.

Pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov podsjetila je da je u godinu dana osiguran dom za trinaest osoba u šest stanova i time je Grad osigurao korisnicima priliku za novi početak, za mir, sigurnost i za dostojanstven život.

“Svaka osoba u ovom programu dokaz je da je Housing first pravi put. Umjesto uvjeta i prepreka, pružili smo povjerenje i podršku, umjesto privremenih rješenja, dali smo trajnu šansu”, rekla je pročelnica Sokolov, dodavši kako je Housing first više od socijalnog programa, to je prilika za novi početak i poruka da nitko nije zaboravljen i dokaz da “možemo biti društvo koje brine”.

Prema riječima predsjednice udruge AjA Helene Babić praksa u zemljama koje provode projekt Housing First pokazuje kako je najvažniji maknuti beskućnika s ulice, a u Puli, smatra ona “po pitanju konkretne pomoći beskućnicima kroz neki oblik stanovanja, su doista napravljeni pomaci koji služe za primjer ostalim gradovima Hrvatske, budući da je upravo iz Pule krenuo projekt Housing First.

