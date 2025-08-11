Oglas

Skočio s mosta

Potraga za muškarcem nestalim nakon skoka s mosta

Hina
11. kol. 2025. 09:49
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U tijeku je potraga za 38-godišnjim muškarcem koji je u nedjelju navečer nakon skoka s mosta nestao u derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca, priopćila je u ponedjeljak međimurska policija.

U nedjelju oko 19.07 više muškaraca skakalo je u vodu s mosta na derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca, u visini hotela 'Golf'. Među njima je bio i 38-godišnjak koji je u jednom trenutku potonuo te se više nije pojavio na površini, a sumnja se na utapanje.

Odmah nakon dojave pokrenuta je akcija traganja u koju su se, uz policijske službenike, uključili pripadnici HGSS-a Stanice Čakovec, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te DVD-ova Donja Dubrava i Donji Vidovec.

U potrazi su korišteni čamci, vozila i termovizijski dron, no unatoč višesatnoj pretrazi do kasnih večernjih sati, nestali muškarac nije pronađen. Akcija je zbog mraka prekinuta te je nastavljena jutros.

Teme
potraga

