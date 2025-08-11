Oriovac
Tragedija u Slavoniji: Vlak naletio na muškarca, preminuo je
Na kolodvoru Oriovac, u Brodsko-posavskoj županiji, u ponedjeljak u 7.40 sati poginuo je 41-godišnji pružni radnik na kojeg je naletjelo pružno vozio tvrtke koja tamo izvodi radove.
Kako je potvrđeno Hini, do naleta je došlo kad je vozilo tvrtke Pružne građevine naletjelo na svog 41-godišnjeg radnika.
Na mjesto nesreće odmah je upućena hitna medicinska pomoć, no mogli su utvrditi tek da je muškarac preminuo.
Očevid obavlja brodsko-posavska policija koja će utvrditi okolnosti događaja.
