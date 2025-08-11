Oglas

Oriovac

Tragedija u Slavoniji: Vlak naletio na muškarca, preminuo je

N1 Info , Hina
11. kol. 2025. 09:13
27.02.2025., Zeljeznicki kolodvor Sesvete, Sesvete, Zagreb - Zeljeznicki kolodvor Sesvete. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Na kolodvoru Oriovac, u Brodsko-posavskoj županiji, u ponedjeljak u 7.40 sati poginuo je 41-godišnji pružni radnik na kojeg je naletjelo pružno vozio tvrtke koja tamo izvodi radove.

Kako je potvrđeno Hini, do naleta je došlo kad je vozilo tvrtke Pružne građevine naletjelo na svog 41-godišnjeg radnika.

Na mjesto nesreće odmah je upućena hitna medicinska pomoć, no mogli su utvrditi tek da je muškarac preminuo.

Očevid obavlja brodsko-posavska policija koja će utvrditi okolnosti događaja.

Teme
Oriovac željeznički kolodvor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
