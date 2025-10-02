Povećana naknada za odstrel divljih svinja, evo koliko sad iznosi

U svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za isplatu naknade, lovoovlaštenik je dužan dostaviti Ministarstvu zahtjev koji uz osnovne podatke o lovoovlašteniku i lovištu mora sadržavati i broj grla svinja divljih za koje se traži naknada te naziv banke i broj IBAN računa za uplatu naknade, zatim dokaz o dostavljanju uzoraka svinje divlje (preslika obrasca za dostavu uzoraka od divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na afričku svinjsku kugu ovjerenog od ovlaštenog veterinara) i presliku zapisnika o obavljenom lovu.

